Vilalba acolle este mes unhas xornadas sobre museos

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

VILALBA / LA VOZ 07/11/2020 17:44 h

Vilalba acolle este mes unhas Xornadas Museísticas, que organizan o Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), o Concello, o Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (Mupav) e a Asociación de Amigos do Museo de Vilalba. O programa de actividades divídese en dous días, os sábados 14 e 21. As sesións teñen lugar na Biblioteca Municipal, ás 12 do mediodía.

O vindeiro sábado interveñen Eduardo Ramil, director do Mupav, e Felipe Senén López, arqueólogo e ex director do Museo Arqueolóxico da Coruña. A intervención do primeiro leva por título «Os trinta anos do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (Mupav)», e a do segundo, «Museos. Presente e futuro».

Para o día 21 está prevista unha mesa redonda, na que os participantes analizan a cuestión «Museo de arqueoloxía e administración local». Interveñen Aurelia Balseiro (directora do Museo de Lugo), Ángel Villa (arqueólogo do Museo de Arqueoloxía de Asturias), Felipe Arias (arqueólogo e ex director do Museo de Viladonga) e Hugo Lozano (licenciado en Historia e membro da Asociación de Amigos do Museo de Vilalba). Hai aberta unha preinscrición, que se pecha o martes 10 e que se fai mandando a estudoschairegos@gmail.com un correo con datos persoais e concretando para que días se pide asistencia.