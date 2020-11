Vilalba Aberta reclama ayudas para pymes y autónomos

Fachada de la Casa do Concello de Vilalba

La Voz de Galicia X.M.P.

05/11/2020 18:16 h

Vilalba Aberta solicita ayudas para pymes y autónomos del municipio. «Comerciantes e hostaleiros non poden máis», asegura el portavoz de la formación, Modesto Renda. El edil asegura que su grupo, con dos concejales en la corporación, no apoyará los presupuestos municipales de Vilalba si no se incluyen fondos para esos sectores. El Concello acaba de poner en marcha un sistema de bonos con el que los vecinos pueden conseguir vales de 30 euros para gastar en negocios del municipio, un plan al que Vilalba Aberta pone reparos: solo puede ser, dice Renda, un complemento de una medida que incluya ayudas directas a autónomos y a pequeños y medianos empresarios.

Por otro lado, echa de menos en el Concello una capacidad de organización y de planificación que el PSOE, con el que gobernó hasta el mes de junio, no tiene. Vilalba Aberta se pregunta si el grupo de gobierno (en minoría, con ocho representantes en una corporación de 17) se abrirá a una negociación sobre los presupuestos con los antiguos socios o si buscará un entendimiento con el PP.