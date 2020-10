Vilalba abre el reformado parque de la Constitución

0

La Voz de Galicia

17/10/2020

Desde este sábado los niños de Vilalba ya pueden volver a jugar al parque infantil de la Praza da Constitución. El Concello lo ha reabierto tras realizar una notable mejora en el área de juegos, que destaca por ser un espacio inclusivo con juegos adaptados y sin barreras arquitectónicas.

El parque tiene capacidad para 52 niños de diferentes edades. Además de juegos nuevos, se renovaron las escaleras de acceso, el firme con un pavimento amortiguador y parte de las vallas, que tienen todas las medidas que marca la legislación.

El área infantil cuenta con bancos para el descanso y es un parque inclusivo, puesto que muchos juegos son adaptados y no hay barreras arquitectónicas. «Continuamos co plan de renovación dos servizos públicos e as infraestruturas do concello, neste caso cunha reforma integral deste parque infantil», describió Luis Fernández, concelleiro de Infraestruturas.