A Tasca do Liño será o sábado 24

A tecelá e historiadora da arte aproveitou o confinamento para investigar, impulsar a venda en liña e seguir tecendo para facer stock

Miriam Fernández Otero (San Bartolomé de Insua, Vilalba, 1990) converteuse nun piar da artesanía lucense, dando relevo xeracional ao oficio de tecelá, un traballo tradicionalmente vinculado ao mundo feminino e que foi de grande importancia para o sustento económico das familias galegas.

Esta moza chairega, historiadora da arte, formouse como tecelá e abriu un obradoiro en Vilalba, dende onde confecciona artigos artesanais, investiga sobre arte, etnografía, téxtil e cultura do mundo antigo, e divulga o oficio, ademais de impulsar o tecido asociativo da zona. Esta labor materializouse coa creación no 2007 da Asociación de Mulleres de San Bartolomeu de Insua, da que foi unha das súas fundadoras, e que recuperou a tradición do liño na parroquia.

