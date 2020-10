O IESCHA denuncia o «estado lamentable» das instalacións do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba

0

La Voz de Galicia LA VOZ

LUGO 05/10/2020 12:10 h

A xunta directiva do Insituto de Estudos Cheiregos (IESCHA) manifestou a súa preocupación pola situación do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. O Instituto denuncia o «estado lamentable» que sufren dende hai anos as instalacións debido á falta de mantemento e responsibilidade do Concello.

O IESCHA solicita ao Concello de Vilalba máis sensibilidade e apoio para non perder o único museo da vila, que ademáis pode ser un punto de atracción permanente para o turismo cultural. O Instituto reclama un orzamento suficiente para poder desenvolver as actividades propias do museo, como a conservación e estudo do patrimonio bibliográfico e dos resto arqueolóxicos. Creando así un referente tanto para a cidadanía como para as persoas que se achegan a Vilalba facendo o Camiño Norte de Santiago ou en visita turística.

Ademáis do museo, O Instituto recorda o abandono de xacementos históricos por parte de Concello, como a Pena Grande de Santaballa, que «esmorece entre as toxeiras malia ser de propiedade municipal».