Más personal de limpieza y vigilancia en entradas y salidas de colegios de Vilalba

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

VILALBA / LA VOZ 25/08/2020 20:29 h

El Concello de Vilalba ha decidido contratar más personal de limpieza para los trabajos de limpieza y de desinfección de centros docentes. Dentro de las medidas de prevención ante el covid-19, también ha acordado que miembros de la agrupación local de Protección Civil realicen trabajos de control en las entradas y salidas de colegios para evitar aglomeraciones.

La contratación de ese personal se hará, según el gobierno local, para poder llevar a cabo la desinfección tres veces al día, siguiendo las directrices de la Xunta. Por otro lado, el personal de Protección Civil se colocará en las puertas de acceso a los centros. El Concello asume que este medida supondrá un gasto adicional, que no se recoge en las cuentas de este año. Al tiempo que se anuncia el cumplimiento de esos acuerdos, el Ayuntamiento considera que la Xunta debería articular alguna colaboración económica, bien como subvención, bien como línea de ayudas. «Ante a falta de concreción do executivo autonómico, a colaboración do goberno local vai ser total para facilitar aos colexios todo o material ou persoal necesario para cumprir coa normativa», anunció la alcaldesa, la socialista Elba Veleiro.

Representantes del gobierno local, la alcaldesa y varios concejales, se reunieron el lunes con responsables de centros docentes del municipio. Veleiro asume que entre los docentes hay preocupación ante el cercano comienzo de curso. La semana pasada, en esa misma línea, directivos de las anpas del CEIP Mato Vizoso, del CEIP Insua Bermúdez y de la Escola de Educación Infantil mostraron su incertidumbre ante este próximo curso.