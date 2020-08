Un bono de 30 euros a cada vecino de Vilalba para gastar en el municipio

0

La Voz de Galicia

VILALBA / LA VOZ 14/08/2020

Un bono de 30 euros a cada vecino del municipio de Vilalba (14.072 habitantes con fecha del 1 de enero del 2019 según el Instituto Galego de Estatística). El Concello, gobernado por el PSOE en minoría tras la ruptura del pacto con Vilalba Aberta, destinará a ese fin 420.000 euros, procedentes de remanentes propios, para que los vecinos los gasten en negocios locales. De esa posibilidad quedan excluidos los miembros de la corporación, formada por 17 concejales.

Las compras deberán realizarse en negocios del municipio, aunque se establecen algunas excepciones: los 30 euros no podrán gastarse, por ejemplo, en grandes superficies comerciales, en combustibles o en casas de apuestas. Cada bono dará derecho a una sola compra, de modo que los 30 euros no podrán repartirse en varias adquisiciones o en varias tiendas.

Aunque la medida aún deberá perfilarse en todos los detalles antes de su entrada en vigor, sí se supone —como explicó el concejal de Economía, Luis Fernández— que se podrán realizar compras superiores a 30 euros, pagando cada vecino la parte que exceda de la cuantía del bono. Para poder recibir un bono será necesario estar censado en Vilalba, de modo que deberá presentarse un certificado de empadronamiento. Una forma que se prevé para la aplicación de la medida es que la factura llegue al Concello y que la institución municipal se encargue de pagarla.

El concejal de Economía aseguró que con la medida, rechazada por el PP y por Vilalba Aberta, se perseguía estimular el consumo y reactivar la economía local.

Plan de inversiones y críticas de la oposición

Por otro lado, el Concello aprobó en la mañana de este viernes un plan de diversas inversiones que suma un total de 577.000 euros, además de una línea de ayudas a autónomos y a pymes que tiene una cuantía de 80.000. Sumadas esas dos partes a los 420.000 euros que se dedican a bonos de compra dirigidos a vecinos para que gasten en el municipio, la iniciativa rebasa ligeramente el millón de euros. Las propuestas salieron adelante, en un pleno extraordinario, con el voto de calidad de la alcaldesa, Elba Veleiro, que deshizo el empate con la oposición. A la sesión no acudió, por motivos personales, la concejala popular Sandra Vázquez.

El gobierno cree necesaria una inyección de liquidez: «A xente non está a consumir absolutamente nada», dijo el concejal de Economía, Luis Fernández, partidario también de fomentar la inversión pública. La oposición criticó las formas, tanto por la hora del pleno (nueve de la mañana) y por la rapidez con la que se convocó como por la escasa disposición al diálogo careciendo de mayoría absoluta. «Un goberno en minoría que non se abre a negociar é dramático», dijo Modesto Renda, portavoz de Vilalba Aberta. «Falta humildade no goberno», explicó el edil popular Agustín Baamonde, partidario de debatir propuestas como las de ayer antes del pleno para lograr una postura común.

A diversas obras de mejora viaria en la zona rural se destinan 314.911 euros. Por otro lado, se invertirán también 67.486 euros en la colocación de barreras en el aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución.