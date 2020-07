Vilalba Aberta propón un sistema de cheques para apoiar a conciliación

0

La Voz de Galicia LA VOZ

LUGO 14/07/2020 18:42 h

Vilalba Aberta presenta unha proposta de sistema municipal de cheques axuda para a conciliación familiar. O seu propósito é que a medida sirva de apoio aos pais e nais con emprego. A formación mantivo unha xuntanza coas responsables das tres ludotecas da cidade para explicar e consensuar o proxecto.

O voceiro da agrupación, Modesto Renda, calificou a iniciativa como «ambiciosa á par que realista» e alegou que «nace para axudar ás familias traballadoras da vila e das parroquias, pola vía do apoio á conciliación». O límite de gasto por cheque ou unidade familiar sería de 150 euros ao mes no caso dun menor, 300 no caso de dous e 500 no caso de tres ou máis crianzas.

A proposta, presentada por rexistro, fixa como potenciais beneficiarios aos proxenitores ou titores legais de menores de 10 anos que cumpran cunha serie de requisitos. Entre os parámetros, pídese que un dos membros do núcleo estea empadroado en Vilalba ou que a renda da unidade convivinte non supere os 1.500 euros netos mensuais no caso de ter un só descendente e os 1.800 no caso de ter dous ou máis. O departamento de servizos sociais sería o encargado da valoración e seguemento do proxecto.