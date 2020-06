La oposición manda en Vilalba

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

VILALBA / LA VOZ 17/06/2020 17:35 h

La oposición manda a veces en Vilalba. Vilalba Aberta, con dos concejales, logró en el pleno extraordinario de esta mañana (una sesión telemática de unas cuatro horas) la aprobación de un plan de ayuda a autónomos y a pymes por valor de medio millón de euros. Una semana después de la ruptura del pacto de gobierno que formaban el PSOE y Vilalba Aberta, esta formación sacó adelante su propuesta ante la abstención de los antiguos socios.

El PP tuvo el voto dividido en ese punto, y dos ediles votaron en contra y los otros se abstuvieron. Ante el empate a votos a favor y en contra (dos en cada postura) fue necesario repetir la votación: el PP se abstuvo en bloque, igual que el PSOE, y la propuesta salió adelante con el apoyo de Vilalba Aberta.

El PSOE, pese a abstenerse y no votar en contra, cuestiona la utilidad de ese plan y de la concesión de ayudas. A solución non pode ser café para todos senón axudas a quen as necesite, dijo el concejal de Economía, Luis Fernández. Según el edil, antes de acordar la concesión de ayudas debe estudiarse la situación de cada caso, sea el de un autónomo o el de una empresa. Por otro lado, Fernández recalcó que era conveniente evaluar con detalle si se podían usar fondos del Plan Único, que la Diputación transfiere a los ayuntamientos, para un fin como el pretendido por Vilalba Aberta. Para el portavoz de esta formación, Modesto Renda, la aprobación supone un primer paso en la estrategia de «traballar para favorecer aos veciños».

PSOE y Vilalba Aberta sí coincidieron en el rechazo a la propuesta con la que el PP pretendía la aprobación de un plan de reactivación económica dotado con cuatro millones de euros, que se lograrían por varias procedencias (el Plan Único, de la Diputación; el Plan de Cooperación Local, de la Xunta; los presupuestos de este año, aún sin aprobar, y remanentes de tesorería del Concello). El concejal Luis Fernández afirmó que ese planteamiento, si se aprobase, acabaría comprometiendo la solvencia de la economía municipal y la capacidad de realizar inversiones.

El PP amenaza con un pleno extraordinario

El PP solicitó la comparecencia de la alcaldesa, Elba Veleiro, para explicar la ruptura del pacto de gobierno. Al portavoz popular, Agustín Baamonde, le parecieron escasas y cortas las palabras de Veleiro, que llegaron, dijo, al final de la sesión, poco antes de anunciarse el final de la conexión telemática. Los populares rechazan que se espere al siguiente pleno ordinario, que deberá celebrarse en julio, para que la alcaldesa dé explicaciones: Baamonde manifestó que si el PSOE no daba ese paso, su grupo pediría un pleno extraordinario.

Facilidades de pago en el Conservatorio

En el pleno se aprobó también, por unanimidad, la supresión de la tasa de primeras matrículas en el Conservatorio para el alumnado presencial y la reducción de un 40 % en las tasas de los restantes cursos, tanto en el grado elemental como en el superior. Para la concejala de Cultura, Vanesa Siso, resulta necesario impulsar y garantizar el aprendizaje musical, así como dar facilidades para la llegada de nuevos alumnos.