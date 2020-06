El caldo de nabizas da Terra Chá llega a los fogones de «Come a comarca»

Cociñeiros afeccionados e chefs profesionais competirán neste espazo, que se estrea o vindeiro mércores

As mellores receitas da cociña tradicional galega serán as protagonistas do concurso-reality gastronómico Come a comarca, que se estrea en Televisión de Galicia o vindeiro mércores e que porá a competir a cociñeiros afeccionados contra cociñeiros profesionais. Come a comarca está presentado por Fran Cañotas e dirixido por Edu Lavandeira (director do programa Buscadores de naufraxios, gañador do Mestre Mateo 2019 ao mellor programa de televisión).

A primeira temporada do espazo consta de 13 capítulos, e en cada un deles un equipo estable de cinco cociñeiros afeccionados, o equipo do programa, se enfrontará a un equipo de cociñeiros profesionais, o equipo da comarca, que variará cada semana en función da zona de Galicia que se visite.

