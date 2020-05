En marcha las obras de la primera gasolinera de bajo coste de Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 22/05/2020 21:37 h

Una de las principales franquicias del sector abrirá en los próximos meses la primera gasolinera de bajo coste de Monforte. Las obras de construcción de sus instalaciones están en marcha desde hace dos semanas y todo apunta a que estarán terminadas a tiempo para que esta nueva gasolinera abra durante el verano.

Esta nueva estación de servicio pertenece al grupo Plenoil, que junto con Ballenoil y Petroprix es una de las tres mayores franquicias del mercado de combustibles low cost con presencia en la península ibérica. La de Monforte será la segunda gasolinera de Plenoil en Galicia, después de la de Vilalba. Para abrir esta nueva gasolinera, Plenoil eligió un solar de la calle Manuel María que hace esquina con la ronda urbana. A estas instalaciones se podrá acceder desde la rotonda del hórreo, un enclave al norte del casco urbano de Monforte de fácil acceso desde los corredores que van a Lugo y Chantada.

En coincidencia con el inicio de estas obras, la empresa Plenoil anunciaba mediante un comunicado la apertura de ocho estaciones de servicio más que se sumarán a las 37 que ya tienen su marca en diferentes comunidades autónomas. El plan de la empresa pasa por tener en funcionamiento estos nuevos puntos de venta en no más de tres meses.

En el caso de Monforte, en estos momentos está en marcha la instalación de los depósitos subterráneos. El conjunto de la obra civil estará terminado en menos de dos meses, si los trabajos siguen al ritmo actual. Después faltará instalar la maquinaria propia de unas instalaciones de este tipo.

La de Plenoil no será solo la primera gasolinera de bajo coste del municipio de Monforte, sino también de toda esta comarca y de buena parte del sur de Lugo. Solo la gasolinera que tiene en Chantada la cooperativa agraria Icos ofrece habitualmente precios equiparables a los de las franquicias de bajo coste. Plenoil, Ballenoil, Petropix y el resto de las marcas de este sector basan su oferta en precios sensiblemente más bajo que los de las grandes distribuidoras de combustible. Pueden ofrecerlos gracias generalmente a que no introducen aditivos que mejoren el combustible, como sí hace su competencia convencional, y a que buena parte de sus gasolineras son de autoservicio, porque no tienen personal que maneje los surtidores y son los propios clientes los que tienen que abastecerse. En todo caso, este no es el caso de Plenoil, porque esta empresa asegura disponer de personal para servir combustible en todas sus gasolineras. Desde luego, la de Vilalba lo tiene.

En estos momentos, no hay en ningún municipio del sur de Lugo gasolineras de autoservicio, aunque las que abren la veinticuatro horas suelen pasar a esta modalidad en horario nocturno. Solo una de las estaciones de servicio tradicionales de Monforte, la de Repsol en la avenida de Galicia, implantó hace unos años la venta mediante autoservicio, pero la abandonó a los pocos meses.

En Monforte

En Monforte hay en estos momentos seis estaciones de servicio, tres de ellas de Repsol y una de Cepsa, Galp y Meroil

En la comarca

En el resto de la comarca de Lemos hay tres gasolineras más, una de Petronor en Ferreira y dos de Repsol en Escairón y A Pobra do Brollón