Dos años sin pagar la tasa de terrazas de hostelería en Vilalba

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

VILALBA / LA VOZ 11/05/2020 20:54 h

La tasa por terrazas no se pagará en Vilalba ni este año ni el próximo. La medida forma parte del conjunto de propuestas impulsadas por el gfovierno local, que ha decretado otras exenciones y bonificaciones en tasas e impuestos (entre ellos, el de consutriucción) como una forma de ayudar al impulso económico del municipio. En este caso, de todos modos, queda por concretar si se puede incluir en la exención el primer trimestre de este año y aplicar la medida con efectos retroactivos. El concejal de Economía, Luis Fernández, reiteró hoy que la intención de ese conjunto de medidas era favorecer el movimiento económico y el consumo y reducir lo más posible las consecuencias de una limitación de actividad impuesra por la pandemia y por el estado de alarma.

En cuanto a las características de la tasa, dentro del casco urbano de Vilalba se incluyen tres categorías, en las que los establecimientos pagan al año, respectivamente, 400, 300 y 200 euros por metro cuadrado. Son zonas de primera categoría la plaza de Santa María, la plaza de la Constitución, la plaza del Coronel Pena, la plaza de San Xoán, la plaza de Suso Gayoso, la rúa do Muíño, la rúa do Sol, Porta de Cima, la rúa dos Pepes, Concepción Arenal, Basanta Silva, Valeriano Valdesuso, la rúa da Pravia, Plácido Peña (hasta el cruce con Cidade de Viveiro) y la alameda. Son zonas de segunda categoría Plácido Peña desde el cruce con Cidade de Viveiro, Campo de Puente, Galicia, la avenida de Lugo, la avenida da Terra Chá, Guitiriz, Betanzos, Conde Pallares, Mondoñedo, Chao Ledo, Cidade de Viveiro, Domingo Goás, Novo Cazón, Fraga Bello y la rúa da Emigración. Son zonas de tercera categoría las que no están indicadas en ninguno de esos dos grupos.