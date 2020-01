Roban a un ganadero de Triacastela 7.000 euros que escondía en el horno

0

La Voz de Galicia Tania Taboada

Lugo / la voz 16/01/2020 05:00 h

Pensó que el horno de la cocina era el lugar idóneo para esconder 7.000 euros que había retirado del banco pero los hechos le demuestran lo contrario. Alfonso Arias, un ganadero de 44 años de la parroquia de Santa María do Monte, en Triacastela, introdujo una billetera artesanal al fondo del horno de la cocina y puso delante la raíz de un árbol para mayor camuflaje. Pero parece que la artimaña no le funcionó porque acaba de denuncair ser víctima de un robo perpetrado entre las 21.00 horas del sábado y la 1.40 horas del domingo. «Nesta casa vivimos a miña muller e eu pero so vimos durmir; veño eu nalgún momento do día porque ando seguido polas fincas traballando. As vacas téñoas na casa de miña nai, que vive preto de aquí, e a miña muller durante o día está na súa casa. O sábado vin por aquí sobre as 17.00 horas, despois marchei cambiar as vacas de prado e ao rematar fun para a casa da muller. Chegou a hora de marchar e ela arrancou antes, chegando primeiro a casa. Foi quen me avisou de que nos entraran a roubar porque a nosa habitación estaba toda revolta e co mobiliario roto. Tan pronto cheguei a casa fun dereitiño ao forno e xa vin que non estaba a billeteira», relata Alfonso, que indica que entre lo sustraído se encuentra también una alianza de oro que tenía en la habitación.

Según explicó el ganadero, que dice no sospechar de nadie, los intrusos accedieron al domicilio por la puerta principal y sin forzar nada, puesto que estaba cerrada pero sin pasar la llave: «Non podo culpar a ninguén porque non teño probas. Como algo raro podo dicir que o sábado pola tarde andivo circulando por aquí unha furgoneta branca que nunca vira».

Es el segundo susto que se lleva el ganadero en su vida. Hace unos años una vaca le dio una patada en el estómago y lo lanzó contra una pared, provocándole lesiones craneales.