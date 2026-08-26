Fallece un hombre en Sarria tras salirse de la vía y caer por un terraplén con su coche

El accidente ocurrió en en el kilómetro 19 de la LU-546. pablo fernández

Un hombre ha perdido la vida en la madrugada de este martes al miércoles en el municipio de Sarria. El 112 tuvo conocimiento del accidente sobre las 3.30 horas. Según la persona que avisó a emergencias, un coche se salió de la vía en el kilómetro 19 de la LU-546, en la zona de Balmao, y cayó por un terraplén. En el vehículo, según informan, viajaban dos personas. Una de ellas pudo salir del coche por su propio pie, mientras que el otro ocupante estaba insconciente.

Desde el 112 Galicia solicitaron la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Sarria y de la Guarda Civil de Tráfico. Ya en el lugar de los hechos, los bomberos se encontraron a uno de los ocupantes, que también era un hombre joven, fuera del vehículo. Presentaba dolor abdominal.

En el interior del vehículo permanecía la víctima, a la que tuvieron que excarcelar, y que ya había fallecido. Posteriormente llegaron profesionales del 061 que confirmaron la muerte. El otro ocupante fue atendido por personal sanitario desplazado hasta el lugar.

Como ya contó La Voz, los primeros meses de este 2026 dejan ya una veintena de accidentes mortales en la provincia. La red secundaria y las distracciones al volante concentran la mayoría de las muertes registradas en las carreteras de Lugo en este 2026 y sigue la tendencia del 2025, cuando otras 26 perdieron la vida.