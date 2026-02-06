Muere una persona tras caer con su coche al río en Sarria

Los bomberos excarcelaron el cadáver del coche

Una persona ha muerto esta tarde en la localidad lucense de Sarria (Lugo) tras precipitarse al río con su coche. El suceso ocurrió en el malecón, en el centro de la villa, justo en una zona anexa al puente que supera el cauce en la rúa do Peregrino. Por causas que todavía se investigan, el turismo rompió una valla y cayó al agua.

El conductor y único ocupante murió en el accidente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del 061 y del parque de bomberos de Sarria, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El accidente se produjo junto al puente nuevo de Sarria

Debido a las intensas lluvias de los últimos días, el río Sarria (que comparte nombre con la localidad) llevaba mucha más agua de lo habitual, por lo que el conductor podría haberse ahogado rápidamente.

Los equipos de emergencias ya han sacado el cuerpo de la víctima del coche y trabajan en estos momentos para retirar el todoterreno del río.

Noticia en proceso de ampliación