Muere un hombre de unos 70 años alcanzado por un tren en Oural

El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones de un paso a nivel y provocó un corte en la circulación entre Oural y Rubián CEDIDA

Un hombre de unos 70 años falleció este sábado tras ser arrollado por un tren en Oural, en el municipio lucense de Sarria. El suceso ocurrió sobre las dos de la tarde en un paso a nivel de esa parroquia. El hombre fue atropellado por el tren de Media Distancia que hace el trayecto de Ourense a Lugo.

El accidente provocó, además, el corte de la circulación ferroviaria entre Oural y Rubián para proceder al levantamiento del cuerpo, y los pasajeros fueron trasladados en autobús, según explica el ADIF.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron la Policía Local, bomberos del parque comarcal, el 061 y la Guardia Civil. El fallecido era un vecino del municipio sarriano. Las autoridades que acudieron al lugar creen que se trata de una muerte voluntaria y no de un accidente o una imprudencia.