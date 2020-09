Comeza este sábado en Sarria o ciclo «Historias no Camiño»

0

lugo 25/09/2020 11:04 h

A APSX Sagrado Corazón organiza o ciclo «Historias no Camiño» en cinco vilas por onde pasa o Camiño de Santiago. Sarria (este sábado 26 con Oswaldo Digón), Lugo (día 2 de outono con Pepo Suevos), Mondoñedo (día 4 con Pedro Brandariz), Vilalba (día 9 con Xan Veiga) e Friol (día 10 con Isabel Risco).

As actuacións serán ao aire libre sempre que a meteoroloxía o permita e de balde. Colabora o programa Iniciativa Xove da Xunta. A primeira cita será hoxe ás oito so serán no Malecón de Sarria, diante do Bar Pepe. En Lugo será no merendero Pulpalla (estrada de Portomarín, km.3) ás 20.00 horas, en Mondoñedo na praza ás 19.00 horas, en Vilalba no Montero ás 20 horas, e en Friol na praza Andón Cebreiro ás 18.00 horas.