Preocupación en Sarria por una joven con decenas de denuncias que sigue generando tensión

La Voz de Galicia María Guntín

Sarria / La Voz 08/09/2020 05:00 h

Hosteleros y vecinos de Sarria denuncian que llevan meses «atemorizados» por una joven que acumula decenas de denuncias, «que claramente necesita ayuda profesional» y que agrede «a quien se le pone por delante». Las trifulcas se producen habitualmente en zonas cercanas a Calvo Sotelo. «Nadie le pone freno, estamos viviendo en una tensión constante», explican propietarios de distintos bares situados en zonas cercanas a esta rúa. El problema, aseguran, se repite a diario desde hace más de dos meses. «Entra descalza en los bares y se enfrenta a todos los clientes. Esto es insostenible porque vivimos con el corazón en un puño. Además, nunca lleva puesta la mascarilla, por lo que espanta a la gente que está dentro del local», comenta un hostelero de la zona. «Yo he llamado hasta tres veces a la Policía Local en un solo día por los enfrentamientos que provoca en la calle, a las puertas de mi bar», comenta otro. Vecinos y hosteleros piden actuaciones inmediatas para evitar «daños mayores».

La joven agredió hace unos días a una persona que estaba en la calle, «y no soy la única, han sido muchos los que han sufrido hechos similares y que también han denunciado», asegura la afectada, que fue trasladada al HULA por las lesiones que le provocó, de las que aún se está recuperando. Según narra, ella estaba en la calle con unos amigos cuando la susodicha se acercó para pedirle tabaco y dinero. «En cuanto le dijimos que no, se nos echó encima. Me agarró del pelo y golpeó contra la acera», cuenta la agredida.

Algunos vecinos de la zona denuncian que desde servicios sociales no actúan y piden una solución inmediata para esta joven. Aseguran que también provoca problemas de tráfico puesto que «se tira a los coches» y algunas fuentes apuntan que también podría haber sido denunciada por intentos de robo en varios locales.

Este periódico intentó ponerse en contacto con el Concello de Sarria para conocer las medidas que adoptará, pero no recibió respuesta.