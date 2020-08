Roberto Lolo: «La gente necesita sonreír, eso también es salud»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 20/08/2020 08:48 h

Sarria tendrá festival de magia este año, con estrictas medidas de seguridad, pero con el mismo objetivo de los últimos quince años: cosechar sonrisas. La cita, que comenzará el jueves 20, ha sido posible gracias al empeño del mago sarriano Roberto Lolo, que ha ideado una programación adaptada al contexto actual, sin perder ni un ápice de calidad.

-¿Cómo ha sido organizar el festival en esta situación de incertidumbre?

-Había dudas sobre si organizarlo o no, pero los ciudadanos no tienen culpa de lo que está pasando, y la gente necesita sonreír, eso también es salud. La cultura es muy segura y la gente que acude a los espectáculos va muy concienciada y con todas las precauciones interiorizadas. De hecho, en todos los eventos es obligatorio el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad. Con estas medidas, el festival puede continuar cuidando de la magia y de las sonrisas, yo siempre digo que el objetivo es recuperar las sonrisas que nos han borrado estos meses. Así que dentro de las cosas que sí están permitidas, decidimos hacerlo. Además, esto no sería posible sin el apoyo del Concello, de la Xunta y de los patrocinadores, que son parte fundamental. En esta ocasión, no he querido pedir patrocinios a los negocios de Sarria por la situación económica que están atravesando; en lugar de pedir, quería dar, regalarles el festival por lo mal que lo han pasado.

-¿Qué novedades trae este programa?

-La principal es que hay muchas menos actividades que otros años, un 30% de lo que había en anteriores ediciones. Pero cabe destacar la calidad de los artistas, como Jorge Blass, que viene por primera vez a Sarria, o Christian Engblom, que llega desde Finlandia. También es destacable que habrá cuatro galas y otras cuatro galas infantiles. Además, llevaremos también la magia a la Residencia de Maiores y al CAPD, ya que ellos no podrán desplazarse a los espectáculos.

-La programación ha sufrido alguna modificación en los últimos días...

-Sí, debido a las nuevas normas sanitarias hemos tenido que cambiar el horario de los espectáculos nocturnos del viernes y del sábado, adelantándolos a las 22.30 horas, en lugar de las 23.00. Además, en caso de lluvia, las galas de la Praza da Vila se trasladarán al centro social y cultural de La Unión, por orden de llegada y hasta completar el aforo. En cualquier caso, pido a los interesados que estén atentos a las redes sociales por si se produjese algún nuevo cambio normativo que afectase a la programación.

-¿Cómo va la reserva de entradas?

-Hemos tenido muchas llamadas. Para los espectáculos en O Meigallo, es necesario reservar en el teléfono 697 405 088, y el martes estaban ya cubiertas el 60% de las plazas. En la Casa da Cultura y la Praza da Vila, habrá aforo limitado y el acceso será por orden de llegada.