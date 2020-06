Malestar en Sarria por la puesta en libertad del sospechoso del ataque a una mujer

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

07/06/2020 19:55 h

Cientos de personas recorrieron este domingo en Sarria la ruta de senderismo en la que el miércoles una mujer de esta localidad fue agredida por un hombre que le propinó una paliza e intentó abusar sexualmente de ella.Convocados por una asociación feminista local, protestaban por esta agresión y mostraban su solidaridad con la víctima. Pero durante esta movilización afloró también la indignación por la puesta en libertad del sospechoso. El alcalde de Sarria, presente en el acto, anunció para este lunes un comunicado oficial del Ayuntamiento contra lo que él considera una "respuesta judicial deficiente" ante un suceso de esta envergadura.

El alcalde Claudio Garrido se refería a la decisión del juez de Sarria de dejar en libertad al hombre de 23 años detenido como sospechoso de la agresión. Después de ser trasladado al juzgado por la Guardia Civil, el arrestado fue puesto en libertad con una orden de alejamiento que le impide ponerse en contacto con la víctima o acercarse a menos de trescientos metros de ella. Figura como investigado por un delito de lesiones y una posible tentativa de agresión sexual. "Nos sumamos a la respuesta ciudadana -añadió el alcalde-, pero la indignación es grande y lo que ha sucedido merece también la respuesta institucional que daremos en el comunicado del lunes".

También al colectivo feminista Mulleres de Raíz, convocante de la protesta de este domingo, le parece que la respuesta judicial es insuficiente. Una portavoz de este grupo leyó un comunicado ante los asistentes a la manifestación en el que se pregunta "se a seguridade desta veciña de Sarria e do resto das mulleres se pode garantir deixando ao agesor en liberdade cunha orde de afastamento". La asociación reclama más empatía con esta mujer y con todas las demás víctimas de ataques sexuales a "un sistema xudicial que xa ten demostrado non ser sensible" ante este tipo de casos.

La agresión de este miércoles se produjo en la ruta de senderismo de as Aceas, un sendero de siete kilómetros que sigue el curso del río Sarria muy frecuentado por los vecinos de esta localidad. "Fago a ruta eu soa con frecuencia -comentaba ayer con una amiga una de las asistentes a la protesta- e nunca medo tiven, pero agora xa non sei". Para protestar por lo sucedido, las convocantes decidieron reivindicar el derecho de las mujeres a caminar solas por donde quieran y eligieron para hacerlo precisamente la ruta en la que se produjo el ataque.

Bajo el lema "Querémonos libres, e non valentes", alrededor de trescientas personas reprodujeron este domingo el recorrido que el miércoles hacía la víctima cuando fue agredida. Las convocantes habían pedido a la gente que acudiese con mascarillas y que mantuviese las distancias y evitase apelotonamientos. Esta marcha de protesta empezó a las seis de la tarde al inicio de la ruta y terminó dos horas después, cuando los participantes completaron el recorrido y volvieron al mismo lugar. Entre los que respondieron a la convocatoria estaban además del alcalde Claudio Garrido representantes de todas las formaciones políticas presentes en la corporación local de Sarria.