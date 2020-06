«Así non camiña Sarria», dice el PP en referencia a la maleza en los ríos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 04/06/2020 05:00 h

El PP denuncia mediante un escrito acompañado de varias imágenes el mal estado del río Celeiro. Los populares responsabilizan al Concello de que varios barrios se hayan visto afectados por la maleza del entorno. Recurren irónicamente al nombre del partido en el gobierno local para afirmar: «Así non camiña Sarria».

«Denunciamos a situacion de abandono e desidia do outro río de Sarria, do Celeiro, nos barrios da Estación e das Insuas, restos vexetais, maleza e ratas", señalan. Esta demanda para acondicionar la zona se suma a otra del 25 de mayo, en la que decían mostrar la «lamentable imaxe do río Sarria no Malecón e no campo do río». El PP considera al Concello responsable de esta situación por tratarse de un tramo urbano.

Lamentan que el alcalde Claudio Garrido hablara hace dos años de la imagen «intolerable dos rios no tramo urbano», para subrayar ahora que bajo su mandato la «imaxe dos mesmos é peor que nunca». Y concluyen, en referencia al nombre del partido en el gobierno local: «Así non camiña Sarria»