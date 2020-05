O BNG de Sarria advirte dun plan da Xunta para «baleirar de alumnado» o colexio Frei Luis de Granada

0

Lugo 20/05/2020 20:24 h

O BNG de Sarria acusa á Xunta de «intentar baleirar o ensino público» coa súa xestión do CEIP Frei Luis de Granada, pechado desde xaneiro, cando o deterioro do edificio obrigou a reubicar ao alumnado. A Consellería de Educación anunciou o martes o plan de reforma do centro ás familias, segundo a formación nacionalista, xusto un día despois de que rematara o periodo de prematrícula. O BNG pon de manifesto que «ante a falta dunha alternativa para o inicio do vindeiro curso en condicións óptimas, algunhas familias decidiron reservar praza noutros centros».

«A Xunta, que nos ten acostumados a despregar toda a súa maquinaria de propaganda para anunciar outras obras, neste caso, decidiu calar e deixar pasar o prazo de reserva de matrículas. So cabe pensar que foi unha manobra para botar aos nenos e nenas do colexio público», explicou o voceiro nacionalista Efrén Castro.

Moción urxente

O BNG de Sarria rexistrou este martes unha moción urxente para reclamar ao goberno galego «solucións para o CEIP Frei Luis de Granada». A proposta acusa á Xunta de «estar centrada en convocatorias electorais» poñendo os intereses partidistas por riba do funcionamento dun servizo público básico como é a educación.

A moción tamén solicita á Xunta que «asuma as súas competencias» e dote á residencia de maiores Nosa Señora do Carme con fondos para implementar as medidas de protección e prevención necesarias ante o covid-19.