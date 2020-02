¿Qué oferta de ocio hay el viernes 28 en Lugo?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.G.

LUGO / LA VOZ 27/02/2020 22:37 h

Charlas para todos los gustos, actuaciones musicales y mercados conforman la programación de hoy.

El auditorio de O Vello Cárcere acoge hoy la charla Mujer y Deporte, un coloquio en el que participarán especialistas el área sanitaria, psicológica y deporte. Se tratarán diversos temas de importancia para la salud de las mujeres en los distintos ciclos de su vida y, en especial, para las mujeres que practican algún tipo de deporte. La charla es a las cinco de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar aforo. La inscripción se puede realizar en la web proyectomasvida.com/viernes-del-deporte. También hoy se celebrará una charla feminista, Tertulia con Ana Iglesias, Decana en Ciencias de la Educación por la UDC, doctora en Psicopedagogía y coautora de Educar en la Ciudadanía, una obra que señala la necesidad de asumir la desigualdad de género como uno de los núcleos que dificultan el desarrollo de la sociedad. La charla es a las ocho de la tarde, es gratuita hasta completar aforo y se celebrará en el patio interior de O Vello Cárcere. No es necesario inscribirse para acudir.

Las mujeres en el deporte es otro de los temas de la Federación Provincial de APAs de centros públicos de la provincia. Con motivo de la proximidad del 8 de marzo, desde la entidad explican que se trabajarán en los próximos en derrumbar mitos y estereotipos sobre el deporte femenino, para que los niños y niñas reflexionen sobre las posibilidades que ofrece el deporte. La actividad se celebrará la semana anterior al 8 de marzo y participarán en ella mujeres que juegan al rugby, judokas y jugadoras de fútbol sala. El objetivo es animar a los niños y niñas a probar todo tipo de deportes.

Hoy actúa José Brea Grupo, de A Coruña, en el Jager Lounge, Rúa da Cruz, 22. Ofrecerá versiones de los años 80 y 90. La entrada tiene un coste de seis euros y el concierto será a las once de la noche.

El dúo británico Rival Karma actúa hoy en la Rúa da Música, en Sarria. El concierto forma parte de su Tour por España, que pasa por distintas ciudades españolas.

También hoy actúa The Black Wizards en el Pub Seven de Sarria, a las once y media de la noche.

Los cines Codax ofrecen hoy varias proyecciones. A las seis, siete y a las siete y media se proyecta A Famosa Invasión de Sicilia polos Osos, en la sala dos. A las siete y media, llega el turno de O Ovo do Dinosauro, en la sala uno. A las ocho y media, Parásitos se reproducirá en la sala uno y, media hora más tarde, Só nos queda bailar, en la sala dos. Los cines están en la Praza Viana do Castelo, 3.

Como parte de las actividades de este mes de Bico de Grao, hoy se imparte una clase maestra de cocina saludable de verduras. Será de seis y media a ocho de la tarde y el coste de la actividad es de 20 euros. La clase estará dirigida por Noelia Ron, experta en alimentación natural y holística, formación en macrobiótica, alimentación anticancerígena y obesidad infantil. También es coach nutricional de Bocadodeida. Hablará de la importancia de las verduras en la alimentación, y de la recomendación diaria que debe incluir dicho alimento. Enseñará diversos platos preparados con verdura.

Outeiro de Rei acoge hoy las XI Xornadas de Seguridade na Moto. El coste es de dos euros, o de 16 con comida incluida. El evento empezará a las nueve y media de la mañana, con recepción y desayuno. A las diez empieza una ponencia sobre sistemas de amortiguación; a las once, sobre conducción proactiva; a las doce será el descanso. A las doce y media de la mañana empieza la ponencia de responsabilidad legal y moral. La comida será a las dos y las cuatro y media se realizará el simulacro de un accidente y habrá testimonios. A las cinco y media se hablará de sistemas actuales de seguridad activa; media hora más tarde, el tema central será el sistema roadcraft y, a las siete, habrá una ponencia sobre conducción segura de motos en grupo. La clausura será a las siete y media de la tarde, y habrá entrega de diplomas.

O escritor Toño Núñez, autor do libro A Gotiña Viaxeira, estivo esta semana na biblioteca de Antas de Ulla cos nenos e nenas do club de primeiros lectores, que leron o libro ao longo deste mes de febreiro. No acto tamén participou Sergio Alva, que acompañou a Toño coa guitarra mentres lía. Ao remate, asinou libros. foto

Hoy • 20.00 horas • salón de actos de la Diputación • gratuita • Hoy a las ocho de la tarde, el salón de actos de la Diputación de Lugo acogerá un acto poético y musical en el que participarán 23 poetas que pondrán la voz de varios poemas de Follas novas y Cantares Galegos. Recitarán versos de Rosalía de Castro sobre temáticas abordadas por la autora. la cantautora Paloma Suances acompañará el acto con varias piezas musicales.

Las actividades forman parte del Día de Rosalía, y se desarrollarán distintas iniciativas hasta l 31 de marzo. Habrá actuaciones teatrales, musicales, recitales e incluso grafiti, que completan la programación sobre el día de nacimiento de Rosalía de Castro. En marzo, el Pazo de San Marcos acogerá una proyección realizada en centros escolares de Lugo.