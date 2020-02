Tras la lluvia, el sol saludó a las comparsas en Monforte

0

La Voz de Galicia francisco albo carlos cortés

monforte / la voz 25/02/2020 21:47 h

Aunque el martes de carnaval amaneció en Monforte con lluvias débiles que cayeron durante la mañana y a primera hora de la tarde, las condiciones meteorológicas cambiaron justo a tiempo para no deslucir el tradicional desfile de comparsas. A la hora de empezar el recorrido, no solo ya no llovía sino que incluso lucía el sol. Las temperaturas no fueron especialmente altas -poco menos de doce grados durante el desfile-, pero la jornada festiva pudo celebrarse sin contratiempos.

El recorrido empezó a la hora prevista, a las cinco de la tarde. En ese momento ya había numeros grupos de espectadores apostados a lo largo de las aceras de la calle Leopoldo Calvo Sotelo -de la que partió el desfile- y de las demás vías urbanas por las que debían pasar las comparsas. Antes de iniciar la marcha, los grupos se colocaron en fila en el tramo de la referida calle situado el cruce con la de San Pedro y la plaza de la Estación. A la cabeza de la comitiva estaba una aparatosa carroza perteneciente a una comparsa de Sarria -uno de los ocho grupos procedentes de otros municipios que tomaron parte en el festejo-, inspirada en la popular serie cinematográfica Piratas del Caribe. Unos disparos de bomba de palenque dieron la señal de salida y el desfile empezó el itinerario previsto por las calles Calvo Sotelo y Roberto Baamonde hasta desembocar en la plaza de la Compañía, donde se concentraron todas las comparsas y participantes individuales.

Más de mil participantes

La totalidad de las comparsas tardó cerca de una hora en pasar por el punto de partida, dejando un amplio espacio de separación entre cada uno de los grupos. Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento, en el desfile participaron en total 1.029 personas, distribuidas entre veinticuatro grupos. En el certamen municipal también se inscribieron una decena de concursantes en la categoría individual, en la que podían competir hasta tres personas juntas. La más numerosa de las comparsas -de 155 componentes- fue la sarriana «Volando... sin miedo». Otros dos grupos, «Los arlequines de la torre» y «Fantasía bajo el mar», compitieron en una categoría específica para comparsas de más de noventa miembros. Constaban respectivamente de 95 y 93 componentes. En el apartado de comparsas de 51 a noventa miembros hubo tres colectivos: «Bibidibadibidú» -con 88 participantes-, «Juegos reunidos» -con ochenta- y «Tic-tac, tic-tac», con 75. Los demás grupos congregaron de 42 integrantes para abajo, con la excepción de la comparsa soberina «O bosque sacro», con 65 miembros.

En la plaza de la Compañía, donde se dieron a conocer las decisiones del jurado, hubo además una verbena animada por la orquesta Saudade. Como es tradición, las fiestas se despedirán hoy con el Enterro da Sardiña.

El jurado del certamen municipal repartió un total de 44 premios

La comparsa «Los arlequines de la torre», del colegio Torre de Lemos, se llevó el primer premio en la categoría de grupos de más de noventa componentes. En segundo lugar quedó «Fantasía bajo el mar», del Colexio Ferroviario. En comparsas de entre 51 y 90 componentes, el primer premio fue para «Bibidibadibidú», del club Quicela, que también llevó el de la mejor puesta en escena; el segundo, para «Tic-tac, tic-tac», del colegio Escolapios», y el tercero, para «Juegos reunidos», de la asociación Prodeme.

En comparsas de 25 a 50 componentes, el primer premio recayó en «El mundo de Maléfica», de Berta López Díaz, y el segundo, en «A banda de maiorettes», de la asociación cultural Os Xograres de Lemos. El jurado otorgó dos terceros premios a «Volta á emigración», de la asociación vecinal de la parroquia de Distriz -también premio a la mejor comparsa tradicional y a la música en vivo- y «Orgullo de Carude», del barrio del mismo nombre, que también reció el premio al mejor humor. Hubo asimismo dos accésits para «Xuguetilandia», de Cáritas Diocesana, y «La casa de papel», de los vecinos de la calle Leopoldo Calvo Sotelo.

En comparsas de cuatro a 24 componentes, el primer premio se concedió a «Fantasía», de Lola Villasol Corzo, y el segundo, a «Bob Esponja ya llegó», del barrio de Cobas. En esta categoría hubo tres accésits para «El rey león», de Matilde Corral; «Superhéroes Avengers», de Diana Rodrígueza, y «El circo», de Carmen López. En comparsas infantiles hubo un único premio para «Pioneiras», del instituto A Pinguela.

En las comparsas de fuera del municipio se otorgaron cinco premios a «O bosque sacro», del Ayuntamiento de Sober; «Volando... sin miedo», del anpa del colegio Asunción de Sarria; «Piratas del Caribe», del grupo sarriano Os Revoltosos; «As picantonas», de O Incio, y «Os decididos», de la parroquia soberina de Millán.

En carrozas, el primer premio fue para «El mundo de Maléfica». Hubo dos segundos premios para «Fantasía bajo el mar» y «Volta á emigración» y dos terceros para «Tic-tac, tic-tac» y «Arlequineando coa Gándara», del colegio homónimo. Se concedieron además tres accésits a «Urxencias sanitarias 061», de Carla García y Lucía Rodríguez; «A banda de maiorettes» y «Bibidibabididú».

En la categoría individual de adultos hubo tres premios para «Disco 70», de Elena Goyanes; «Búho carnavalero», de Pilar Castillo, e «Hindú», de Luisa Astray, así como dos accésits para «Dos hombres y un destino», de Héctor Manuel López -que llevó también el premio a la crítica de actualidad- y «La estatua de la libertad», de Victoria Salgueiro. En individual infantil fueron premiados «Cando o mar visita Monforte», de Valentina y Francesca Brown; «Urxencias sanitarias 061» y «Sevillana», de Noa Díaz.