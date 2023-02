Miguel Gallego, tercera generación de políticos del tercer partido: «Son máis de dereitas»

Miguel Gallego, candidato del PP a la alcaldía de Samos CEDIDA

El futuro alcalde del municipio lucense de Samos podría ser el tercero de la familia Gallego en estar al frente del Concello. El actual regidor del PSOE, Julio Gallego, deja la política después de cuatro mandatos. Y su hijo, Miguel Gallego, de 25 años, será el candidato del PP para los comicios del 28 de mayo. El joven dice que «a política é o tema central na casa», porque su abuelo, también Julio Gallego, ya fue regidor de Samos en los años ochenta por Coalición Galega.

El todavía alcalde llegó al poder en el 2007, tras ganar las elecciones frente al que había sido el regidor histórico de Samos, el popular Carlos Belón. Después de unos primeros comicios más ajustados, Gallego consiguió hacerse con tres mayorías absolutas. La faceta política la heredó de su padre, que fue alcalde entre los años 1983 y 1987 por Coalición Galega y continuó como concejal. Pero hace unas semanas comenzó a dudar sobre su continuidad. De hecho, el PP intentó ficharlo como su candidato. Finalmente, Gallego y su mujer, que era la secretaria local, se dieron de baja como miembros del PSOE. Aun así, terminará como regidor su mandato.

«Xa levo moitos anos na política e estou cansado, hai que deixar paso á xente nova», declaró como uno de sus motivos para retirarse. Lo que también influyó, según explicó este jueves Gallego, es la «falta de apoio ao medio rural» por parte de la Diputación de Lugo. El alcalde criticó que el PSOE provincial fue «apartando» a los concellos más pequeños: «Centrouse nos lugares con máis poboación porque supoñen máis votos». Así, asegura que terminó gobernando sin estar en igualdad de condiciones con el resto de localidades.

Para constatar aún más su distanciamiento con las siglas que representó durante 16 años, afirmaba este jueves que no le importa «o máis mínimo» lo que pase con el PSOE en Samos. Todavía no se sabe quién será el candidato a la alcaldía, aunque seguramente sea el teniente de alcalde. Lo que sí apoyará es la carrera de su hijo. Julio y Miguel son conscientes de que su vínculo familiar es un respaldo para su estreno, sean cuales sean las siglas. «Nas eleccións municipais vótase á persoa», defiende el joven.

Ganadero y graduado en ADE

Pese a la juventud de Miguel Gallego, el samonense habla como si tuviera la experiencia de quien ya hizo sus primeros pinitos en política. Y así fue, a través de su abuelo y de su padre. «Xa comecei a aportar moito mentres gobernaba o meu pai», dice. Sin embargo, el sucesor «saíu máis de dereitas». Se muestra discordante con las políticas socialistas y dice que siempre compartió ideales con el PP, así que cuando le dieron la oportunidad, aceptó.

El joven, lejos de criticar la gestión de su padre, quiere que su labor sea continuista. «Cando entrou no Concello, en Samos non había nada, fíxose un traballo moi importante, por exemplo co parque móbil, as modernizacións e inversións millonarias», defiende. Pero tiene claro que se necesita un cambio generacional y modernizar el gobierno local. «Quero aplicar xuventude». No critica a los políticos más veteranos, pero cree que si un joven recibe apoyo en casa y aporta nuevas ideas puede modernizar un municipio.

Gallego se graduó en Administración y Dirección de Empresas y además está al frente de la explotación familiar, de 20 cabezas de vaca rubia. «É moi importante que sexa gandeiro á hora de aplicar políticas, porque agora as leis fanse dende os despachos por xente que nunca viu o medio rural de cerca», argumenta. Él, en cambio, tiene como pasión la vida y el trabajo en el campo gallego, pese a que vivió en otros países de Europa. La promoción del sector agropecuario, evitar la despoblación, promover el Camino Francés o atraer a gente joven con viveros empresariales son algunos de los puntos que forman parte de su propuesta.

La posible victoria de Miguel Gallego no sería tan crucial para el Concello de Samos como para la Diputación, en la que el PSOE perdería votos en el partido judicial de Lugo, donde se juega este año la mayor batalla.