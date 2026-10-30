Condenan a once años de cárcel al hombre que mató a hachazos a un amigo en Rábade y ocultó el cadáver en una alcantarilla
LUGO / LA VOZ
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Está previsto que Joaquim Pereira de Campos acepte esta pena el próximo lunes en el juicio, en la Audiencia Provincial de Lugo30 oct 2026 . Actualizado a las 14:14 h.
Un acuerdo de conformidad servirá como conclusión del proceso que ha investigado el crimen del polígono de Rábade, ocurrido en la Nochevieja del 2023 en una de las naves del parque empresarial del municipio vecino