Condenan a once años de cárcel al hombre que mató a hachazos a un amigo en Rábade y ocultó el cadáver en una alcantarilla

Joaquim Pereira de Campos, en una imagen de su entrada al juzgado tras ser detenido por el crimen OSCAR CELA

Un acuerdo de conformidad servirá como conclusión del proceso que ha investigado el crimen del polígono de Rábade, ocurrido en la Nochevieja del 2023 en una de las naves del parque empresarial del municipio vecino