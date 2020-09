La Diputación adjudica las obras del centro de mayores de Portomarín

0

lugo 21/09/2020 18:32 h

La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobará este viernes la adjudicación de las obras para la construcción de un centro de atención a las personas mayores con 13 apartamentos tutelados y centro de día en Portomarín. Los trabajos serán adjudicados por 1.430.000€.

El diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, explicó que el proceso de licitación se vio retrasado al renunciar a la ejecución del proyecto la primera empresa adjudicataria, que resultó ser inicialmente COPCISA, SA. «Iso provocou que o proceso administrativo tivera que volverse a poñer en marcha e a mesa de contratación avaliou a proposta presentada pola empresa coa segunda mellor oferta, que é Coto Estudios y Construcciones de Ribadeo».

Para proceder al inicio de las obras, la Diputación solicitará en los próximos días a la Xunta la autorización que permita «o inicio dos traballos e axilizará todos os trámites de formalización do contrato para poder poñer en marcha as obras»

Características

La parcela donde se van construir las 13 viviendas tuteladas cuenta con 800 metros cuadrados y fue cedida por el Concello de Portomarín. Está situada frente a la Rúa Lugo, cerca de la Casa do Concello y en ella se construirá un edificio de 2.200 metros cuadrados que se dividirá en 4 plantas. Habrá un sótano para garaje, una planta baja para el centro de día con capacidad para 28 personas, un apartamento, comedor social y servicios comunes (lavandería, zona de vigilancia, control, administración...); en la primera planta se construirán ocho apartamentos y en la segunda, cuatro apartamentos.

Los 13 apartamentos cuentan con una superficie de entre 55 e 62 metros cuadrados, y disponen de cocina, comedor y sala de estar, habitación doble y baño adaptado.

Un modelo propio

Desde el gobierno provincial señala que el Centro de Atención a Maiores de Portomarín «compartirá filosofía cos demais centros que a Deputación ten abertos na provincia: Pol, Trabada, A Fonsagrada e Ribadeo. Son centros cunha filosofía propia, dándolle valor á proximidade coas persoas e a unha atención de calidade superior. O modelo radica nunhas infraestruturas pensadas para poucos usuarios nas que se garante que os maiores reciben os coidados e servizos que precisan e aos que teñen dereito, preto do seu lugar habitual de residencia».

El diputado socialista apuntó que la institución provincial facilita que «cada persoa poida permanecer no lugar no que fixo a súa vida, convivindo cos seus veciños e veciñas e atendidos por persoal que na súa maioría é da súa zona e mesmo coñecen»

Rivera Capón recordó que «no que levamos de mandato abrimos a residencia da Fonsagrada, licitamos o equipamento da de Pedrafita do Cebreiro, iniciamos os traballos da residencia de Guitiriz na Casa da Botica, recibimos as obras da residencia de Meira, asinamos un protocolo para construír a de Pantón, ademais de prorrogar os convenios das de Becerreá e O Courel e temos previsto sacar de novo a licitación dos traballos da da Pobra do Brollón”. En canto ao ano que vén, deputado responsable da área de Promoción Económica e Social avanza que “poderán entrar en funcionamento os centros de maiores de Meira, Navia de Suarna e Ribas de Sil, que teñen as obras dos edificios acabadas».