Galletas y un viaje a Disney para agradecer a los niños de Portomarín su buena actitud

La Voz de Galicia lAURA lÓPEZ

Lugo 21/04/2020 12:46 h

«Se alguén non é responsable da crise que estamos vivindo, eses son os máis pequenos», explica Juan Serrano, alcalde de Portomarín. Por este motivo, como agradecimiento y también a modo de disculpa por lo que les ha tocado vivir, el Concello de Portomarín premiará a las niñas y niños del municipio con varias iniciativas: entrega de un diploma, galletas artesanas y un viaje al parque Disney o Warner.

De este modo, ahora que la salida a la calle de los más pequeños está próxima, el Ayuntamiento ha encargado a la pastelería Degusta, de Portomarín, la elaboración de unas galletas especiales para repartir entre los más pequeños, que irán acompañadas de un diploma especial emitido por el Concello, «por pasar o estado de alarma na casa, con boa actitude, comportamento e sempre cun sorriso». Cerca de medio centenar de niñas y niños (de casas-niño, infantil y primaria) de Portomarín recibirán en los próximos días sus obsequios.

Por otro lado, también regalarán un viaje a Disneyland París o a Warner Bros Park -que se realizará cuando las autoridades sanitarias lo permitan- para todos aquellos alumnos de primaria empadronados en Portomarín que aprueben este curso escolar, como recompensa por su esfuerzo extra.

Además de como agradecimiento a los pequeños, la iniciativa pretende servir también como disculpa, «para que nos perdoen o que fixemos mal os maiores esta vez (....) Dende o Concello tentamos que os nosos nenos fagan o máis importante que poden facer: ser felices», señalan desde el Ayuntamiento.

Ilusionar a las familias

La idea está teniendo muy buena acogida y ya son muchas las familias que se han puesto en contacto con el Concello para agradecerle el gesto. El regidor explica que deseaban, de algún modo, ilusionar a los más pequeños y a sus familias: «Para os nenos, non poder saír fóra é moi duro, sobre todo no rural, que abres a porta e podes dicir ‘o mundo é teu’. No caso de Portomarín, ademais, quedaron sen unha festa importante como a da augardente».

Serrano cuenta que propuso a Servizos Sociais del Concello pensar en algún modo de compensar el esfuerzo de los más pequeños, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, y se les ocurrió esta idea que, además, implica al comercio local: «Partidas que tiñamos para certos eventos podemos dedicalas a isto. Os servizos sociais non son só para os maiores, son para toda a poboación, e a nosa prioridade agora deben ser as persoas. Arranxar as fochancas das estradas é algo que pode esperar, agora os concellos temos que ‘tapar’ as das persoas», explica.

Efectos de la crisis

Y lo afirma el alcalde de un concello que vive de cara al Camino de Santiago y al que esta crisis está golpeando duramente: «Hai casos moi dolorosos en Portomarín, xente que quedou desamparada, non por mala cabeza, senón por facer unha aposta de futuro», señala. «Aquí tiñamos unha especialización moi importante», continúa, con un sector que solo en este municipio, durante la temporada alta, contrataba a unas doscientas personas a mayores. «Agora tocará reinventarnos», reconoce.

Consciente de que «veñen momentos moi difíciles por diante», el Concello ha empezado a poner en marcha algunas medidas de compensación, como devolver el ingreso del impuesto por las terrazas o eximir del pago de alquiler en el mercado hasta final de año.