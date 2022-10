La sentencia apoya esta versión, afirmando, textualmente, que «antes de rematar a primeira parte do encontro, coa S.D. Pol tendo un resultado adverso, o procesado agarrou do pescozo ao denunciante, rompendo o colar que portaba, e forcexou con el».

Entonces, se formó un gran tumulto, que acabó con la intervención de la Guardia Civil. Varios testigos separaron a los implicados, pero el denunciante quedó magullado en cuello, espalda y pecho. El lesionado dijo que no sabía que su agresor era el alcalde de Pol hasta que se lo dijeron al terminar el enfrentamiento: «O peor foi o susto e os nervios no corpo porque non é o mesmo que che pase cun cidadán que co alcalde, que como cargo público non pode actuar así, e menos nun partido de fútbol que non ten importancia».