«Desde que morreu a miña muller, a min deixáronme totalmente abandonado»
PARADELA / LA VOZ
PARADELA · Exclusivo suscriptores
Ramiro López, que vive solo en una aldea de Paradela, reclama que le presten las horas que tiene concedidas del Servicio de Axuda do Fogar (SAF). «Non teño quen me faga un prato de comida quente; ás veces téñome caído e para poder levantarme véxome negro», dice13 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Ramiro López se despidió de su esposa en febrero, después de 65 años casados. Los últimos años los pasó desviviéndose por Sara, que se quedó totalmente dependiente tras una operación cerebral en el 2015, que