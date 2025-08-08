«Desde que morreu a miña muller, a min deixáronme totalmente abandonado»

Ramiro, que tiene reconocido un 33 % de discapacidad y 37 horas del SAF, vive solo en una aldea de Paradela. ALBERTO LÓPEZ

Ramiro López se despidió de su esposa en febrero, después de 65 años casados. Los últimos años los pasó desviviéndose por Sara, que se quedó totalmente dependiente tras una operación cerebral en el 2015, que