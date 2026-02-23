El carpetazo a Altri redobla la presión de Pontón y Besteiro a la Xunta
SANTIAGO / LA VOZ
PALAS DE REI · Exclusivo suscriptores
Los líderes de BNG y PSdeG critican el «fracaso político» de una Xunta «sen proxecto» tras el archivo de Altri, que ambos pugnan por ameritarse23 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Subía este domingo Alfonso Rueda al atril con música de Daddy Yankee y Bizarrap, uno de los muchos éxitos que fueron sonando a partir del mediodía en el patio de cristal del hotel San Francisco.