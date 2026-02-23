El carpetazo a Altri redobla la presión de Pontón y Besteiro a la Xunta

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela SANTIAGO / LA VOZ

PALAS DE REI · Exclusivo suscriptores

Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, en la escalinata del Parlamento gallego.
Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, en la escalinata del Parlamento gallego. XOAN A. SOLER

Los líderes de BNG y PSdeG critican el «fracaso político» de una Xunta «sen proxecto» tras el archivo de Altri, que ambos pugnan por ameritarse

23 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Subía este domingo Alfonso Rueda al atril con música de Daddy Yankee y Bizarrap, uno de los muchos éxitos que fueron sonando a partir del mediodía en el patio de cristal del hotel San Francisco.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€