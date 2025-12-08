Muere una mujer de 51 años y otros cinco familiares resultan heridos tras un incendio en una casa en Palas de Rei

La Voz

Una persona murió a primera hora de la mañana de este lunes en un gravísimo incendio en una vivienda en Palas de Rei. Otras cinco personas, todas familiares, resultaron afectadas y tuvieron que ser trasladadas por los servicios sanitarios. El fuego pudo originarse por un cortocircuito en los adornos de Navidad de la planta baja del inmueble.

La fallecida es una mujer de 51 años, A.Z.G., que murió por inhalación de humo. Llevaba apenas dos semanas instalada en esta localidad lucense tras haber llegado desde Ecuador, el país natal de su hermana, la esposa del propietario de la vivienda. Además, otras cinco personas fueron trasladadas al HULA: un hombre de 66 años, J.C.V.; una mujer de 27, D.P.; una mujer de 39, D.Z.G.; un bebé de dos; y una mujer de 67 años, V.G.A, según informó Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó tres ambulancias asistenciales y personal sanitario del PAC de Palas.

Según informó el 112, el suceso tuvo lugar poco después de las seis de la mañana en un domicilio de A Graña, en la parroquia de San Xiao do Camiño, en Palas de Rei. Fue uno de los afectados el que alertó a la central de alarmas del 112 para informar de que su casa estaba ardiendo y de que en el interior permanecían varios miembros de su familia.

1/6 Vista del porche de la vivienda calcinado, en Palas de Rei BOMBEIROS DE CHANTADA 2/6 BOMBEIROS DE CHANTADA 3/6 4/6 5/6 6/6 Incendio mortal en una parroquia de Palas de Rei La Voz / Bombeiros de Chantada

Prevenir y actuar ante un incendio en una vivienda: puertas cerradas, estar bien visible y ojo con las regletas Lorena García Calvo

Con esta información, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bombeiros de Chantada, el GES de Monterroso y la Guardia Civil. A su llegada, los agentes de la Guardia Civil advirtieron de que una de las personas no había logrado salir de la vivienda. Mientras tanto, los bomberos trabajaban con rapidez para atajar el fuego, que se originó en la parte baja del inmueble y quemó el soportal de madera y diversos adornos de Navidad.

Según las primeras hipótesis, el fuego pudo originarse por un cortocircuito en los adornos navideños que había en el porche, una estructura semicerrada. Además, con el calor, llegaron a reventar las ventanas. Se cree que la lluvia pudo caer sobre alguno de los cabes, causando un chispazo. El humo no pudo salir del pórtico y acabó entrando en la vivienda tras romper los cristales de la entrada.

Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una mujer, localizada en una de las habitaciones, la más alejada de la salida, mientras que otras cinco fueron trasladadas. Su pronóstico es leve, incluido el del menor, que no resultó casi afectado.