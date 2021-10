José Manuel Pernás, director de la cárcel de Bonxe: «Tratamos a los sospechosos del crimen de Samuel como a internos normales»

-Eso les ayuda de cara a su reinserción en la sociedad, claro.

-No sabes cuánto. Tenemos un ciclo especializado en el tratamiento de madera, muy efectivo y con un índice de éxito enorme. Funciona como una empresa en la que hacemos trabajos para compañías del exterior. Eso los hace estar preparados para integrarse rápidamente en el mercado laboral, y eso es algo que ellos valoran muchísimo.

-Tuvo que ser complicado realizar esas tareas durante la pandemia.

-Fue durísimo, no te voy a mentir. No sabíamos qué hacer, y tomamos medidas ateniéndonos al sentido común. Por suerte, aquí no hubo internos contagiados, así que estamos muy contentos con el resultado.