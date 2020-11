Candorka Trío actúa en Outeiro de Rei

O grupo actuará o xoves 18 en liña ás 20.30 horas, presentando o seu primeiro disco, de folk, «Fonsagrada»

Vadim Yukhnevich é o acordeonista do grupo lucense Candorka Trío -do que tamén forman parte Brais Monxardín e Miguel Anxo López-, que o xoves 18 ofrecerá o seu primeiro concerto en liña, a través da plataforma A Ponte Estudio de Gravación (apontestudio.com/candorka/). Será ás 20.30 horas e a entrada custa 8 euros, cun aforo de 125 persoas. O grupo, que comezou a súa andaina no 2019 apostando pola «música de raíz», sacou tamén o ano pasado o seu primeiro disco, Fonsagrada, que conxuga o repertorio folk e gaitístico da comarca fonsagradina con sonoridades que proceden do jazz europeo, do rock ou da vertente clásica.

Seguir leyendo