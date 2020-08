Idoia Cuesta: «La Illa de Arousa es mi paraíso particular»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia sara pérez r. s.

La Voz 13/08/2020 05:00 h

Vivir en plena reserva de la Biosfera, rodeada de naturaleza y a un paso del río Miño tan solo puede resultar beneficioso en el marco de un proceso creativo. A Idoia Cuesta (San Sebastián, 1968) únicamente se le ocurren ventajas a vivir en el rural. Precisamente en Outeiro de Rei, donde reside y mantiene su taller artesanal de cestería desde hace tiempo. Allí, continúa trabajando para firmas como Loewe en tanto capea los efectos que el covid ha dejado en su sector, a la espera de que vuelvan a celebrarse las ferias, cruciales para el acercamiento y venta al público.

Su historia comienza con un imposible: «Quería hacer Bellas Artes pero no me dejaron». Entonces, se decantó por la biología. Pero no ignoró a su instinto, así que mientras realizaba labores de investigación en la universidad comenzó, de forma paralela, su formación en el centro de artesanía y diseño de Lugo. Cuando tuvo que decidir a qué le dedicaría su tiempo, lo tuvo muy claro: quería ser cestera. Primero llegó la carta de artesana textil y luego continuó formándose en técnicas cesteras: «El conocimiento sobre especies vegetales era lo que me unía con la biología». Esta fusión entre lo textil y la cestería es algo que siempre ha caracterizado a sus colecciones. Hace seis años ganó el Premio nacional de Artesanía, pero para Idoia todo continúa de la misma manera, en su taller de Lugo.

Maestría, tradición y experimentación son los tres pilares sobre los que se sustenta su trabajo. «Como artesana, primero está el aprendizaje y la formación a través de las fuentes tradicionales», cuenta, pero también es muy necesario adaptarse a los tiempos modernos. De ahí nace la experimentación de buscar nuevos materiales a los que aplicarle técnicas nuevas. En la carrera de Cuesta, probar métodos y materiales nuevos ha sido una constante. La irrupción de la firma Loewe en su trabajo la empujó, en cierto modo, a continuar con esa dinámica de experimentación: «Adaptar las técnicas de la cestería a la piel supuso un reto de investigación muy importante para mí».

La posibilidad de conectar su formación universitaria a su oficio de artesana llegó con la publicación de Plantas cesteables de Galicia, una guía de los vegetales pueden utilizarse en cestería. Cuesta lo recuerda como un «segundo parto», pues coincidió con la llegada de su hijo.

A largo plazo, le gustaría enfocar su actividad hacia la cestería más artística: «Querría tener más tiempo para disfrutar del proceso, sin esa presión de venta y producción. Me gustaría crear piezas sin uso funcional».

A Idoia Cuesta le apasiona todo lo relacionado con el mar. Siempre que puede, se escapa a la costa: «La Illa de Arousa es mi paraíso particular».

Fui

Premio nacional de Artesanía en el año 2014

Soy

Mantengo mi taller de artesanía en Outeiro de Rei.