O Concello de Outeiro de Rei aproba os seus orzamentos para 2020

Lugo 05/08/2020 12:07 h

El Concello de Outeiro de Rei, que celebrou unha sesión plenaria extraordinaria o xoves 30 de xullo, aprobou o orzamento xeral da institución local para o exercizo 2020. Ademais, o pleno tamén aprobou unha modificación que permitirá ampliar o cemiterio de Castelo.

Reunido o pleno no salón de sesións da casa consistorial, o primeiro dos puntos do día foi a aprobación do orzamento xeral, para o exercizo 2020, que recibiu oito votos a favor e catro en contra.

En segundo lugar, levouse ante o pleno «a resolución de expediente de alteración de calificación xurídica», que permitirá modificar o trazado do camiño para ampliar o cemiterio de Castelo. Esta proposta recibiu once votos a favor, ningún en contra e unha abstención.

Pola súa banda, a proposta para nomear a un xuíz de paz xerou unanimidade e este terceiro punto foi aprobado por doce votos a favor.

Taxa lixo

En canto á proposta para a aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo, esta non saliu aprobada. Recibiu oito votos en contra e catro a favor.

Si saliu aprobada a modificación das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas pola prestación dos servizos de abastecemento domiciliario de auga potable e de sumidoiros. Recibiu nove votos a favor e catro en contra.