Investigado el peatón contra el que chocó el ciclista fallecido en Outeiro de Rei

La Voz de Galicia TANIA TABOADa

LUGO / LA VOZ 27/12/2019 05:00 h

Sandijs Vaitkus, natural de Lituania y de 48 años, es el peatón contra el que chocó el ciclista fallecido en Ramil, Outeiro de Rei. A la una de la tarde de ayer, agentes de Tráfico acudieron al albergue municipal Fogar do Transeúnte, ubicado en la capital lucense, para trasladarlo a los juzgados de Lugo para prestar declaración. El hombre declaró en calidad de investigado, y, dado que manifestó no entender ni saber hablar español ni inglés (dijo que solamente entendía ruso o polaco), desde dependencias judiciales se requirió la presencia de un intérprete.

El peatón, aunque estaba pernoctando desde hacía varios días en el Fogar do Transeúnte de Lugo, se encontraba en la tarde de Nochebuena en la carretera N-VI, a la altura de Outeiro de Rei, a casi diez kilómetros de la capital. En el momento del accidente el peatón estaba entre el carril de la N-VI dirección A Coruña, en un carril de incorporación desde un polígono empresarial. El ciclista bajaba la larga cuesta de Ramil por la N-VI en dirección A Coruña, y casi al final de dicho descenso, en un tramo curvo donde termina el muro de hormigón que separa el carril y la vía de aceleración, se topó con el peatón. No consiguió esquivarlo del todo, aunque sí lo suficiente para no causarle heridas graves, pero el ciclista cayó y se golpeó la cabeza de manera mortal.

Todo apunta a que el peatón podría intentar cruzar por allí la N-VI y sus vías laterales, porque es donde acaban los muros de hormigón de separación de carriles. No existe otra explicación lógica para que estuviese sobre un espacio de asfalto pintado, entre el carril de marcha y el de incorporación. Los primeros en llegar al lugar se encontraron con dos personas inconscientes y una bicicleta sobre el asfalto. El ciclista tenía el casco puesto y el pulso débil. El peatón recuperó la consciencia a los pocos minutos, y consiguió levantarse aturdido. Los agentes de Tráfico fueron los primeros en llegar al accidente, y luego lo haría la ambulancia, que trasladó al ciclista al HULA, aunque parece que ya había fallecido. El peatón también fue evacuado al hospital lucense y dado de alta al día siguiente. Presenta heridas en la cara, pero fue a declarar y hace vida normal.