Novos petroglifos en Biville, na Serra do Páramo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 07/07/2020 19:28 h

O colectivo Patrimonio dos Ancares informou onte do achado de novos petroglifos no concello de Sarria. Aínda que consideran que a zona na que foron descubertas as pezas, na parroquia de Biville, na Serra do Páramo, a 845 metros de altitude, resultou moi afectada polos labores agrícolas e forestais, así como por un parque eólico, segundo o seu criterio é a zona arqueolóxica máis interesante do concello. Ademais dunha necrópole megalítica de hai uns 6.000 anos (Neolítico), está a ermida do San Marcos, da Alta Idade Media.

O primeiro petroglifo foi atopado de forma casual, xa que estaba practicamente cuberto pola terra, segundo informaron dende o colectivo. Posúe unha combinación de dous círculos concéntricos con coviña central. Como no caso da maioría dos petroglifos, sinalan, trátase dun motivo enigmático, sendo obxecto de variadas interpretacións: representacións do sol ou asociados a algún tipo de ritual.

A uns 300 metros deste, xusto no límite co concello do Páramo, localizaron unha pena con tres coviñas e unha cruz de factura que cren dunha etapa posterior. Atópanse a poucos metros dunha mámoa utilizada, ao seu xuízo, como marco para delimitar as parroquias de Friolfe (O Páramo) e Biville (Sarria). Patrimonio dos Ancares sinalou que estas coviñas adoitan interpretarse como recipientes para ofrendas, lugares para recoller a auga que sería utilizada nalgún tipo de ritual, delimitadoras de lugares sagrados ou espazos máxicos, etc.

Este colectivo recorda a relevancia arqueolóxica desta zona, onde hai documentadas quince mámoas e petroglifos (Idade do Bronce) de hai uns 4.000 anos.

Un castro sen catalogar en Castroverde

O Colectivo Patrimonio dos Ancares informou da recente documentación e comunicación á Xunta dun castro que aínda non se atopaba nos rexistros oficiais. Trátase dun asentamento ubicado na parroquia de Barredo, no término municipal de Castroverde, no mesmo lugar que outros catro sen inventariar neste concello.

O colectivo visitou o asentamento, situado en Castedo, a 614 metros de altitude. Os seus membros puideron comprobar alí que se trata dun achado de pequenas dimensións, cunhas medidas aproximadas que rondan os 40 por 50 metros.

Muralla

Segundo indicaron nun comunicado, estaba defendido en todo o seu perímetro por unha muralla, posuíndo o acceso polo oeste.

No pasado mes de maio puxeron en coñecemento de Patrimonio a localización doutros catro castros sen inventariar neste concello. Neste caso en concreto, agradecen a labor da asociación Tir Na n´Og, centrada na recreación histórica e que participa moi activamente na festa do Arde Lucus.