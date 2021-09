Entre montañas y casas centenarias: así viven los más jóvenes de Galicia

La profesora enumera «el compañerismo, el cuidarse unos a otros» y los valores «más sanos». «Son niños más ágiles, en contacto con la naturaleza... Fue una sorpresa muy grata, de cómo nos lo enfocaron a lo que encontramos. Estoy muy a gusto y por eso repetí», responde, un par de minutos antes de que los quince niños suban del recreo, ordenados y sin que suenen sirenas.

Diez años de reformas

A Uda le encantan los gatos. Insiste en enseñar a Bola de Arroz, con la que a duras penas acaba cargando en brazos. «¡Me cuesta llevarla!», reconoce, con una diadema en la cabeza que imita las orejas de la mascota y dos caras felinas estampadas en las rodillas del vaquero. «Quere deseñar roupa, a que si?», sonríe hacia ella su madre, Usoa, una joven que vino a Ernes junto a su pareja, Roi, y su otro hijo, Oriol, procedentes de A Coruña tras vivir antes en Madrid. «O tema da crianza alí non era o que me apetecía, queriamos vir a un lugar rural, non tan afastado da cidade, pero finalmente aterramos aquí», cuenta.