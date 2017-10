Campaña para evitar el derribo de la Casa Benedicto, un singular edificio modernista de Navia de Suarna

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia d. c.

lugo / la voz 07/10/2017 05:00 h

La Casa Benedicto, un edificio singular de la arquitectura modernista localizado en Navia de Suarna, en plenos Ancares lucenses, no se derribará, al menos de momento. Lo confirmó su alcalde, el socialista José Fernández Fernández, después de que se hiciera público el acuerdo de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), en el que piden que se promueva su rehabilitación.

El Ayuntamiento, según dijo el alcalde, no tiene fecha para ningún derribo porque un informe de Patrimonio rechazó esa posibilidad hace unos ocho años. Ahora está dispuesto a encargar un estudio para conocer el estado del inmueble, de 30 metros cuadrados de planta, a qué podrían dedicarlo. Después consultaría a los vecinos qué quieren hacer con él.

Seis mil firmas piden que no tire Casa Benedicto El edificio de Navia de Suarna, de estilo modernista, está pendiente de la piqueta. El ayuntamiento, su propietario, quiere tirarlo para ampliar la plaza. En la red una iniciativa pide que se restaure por su estilo singular Daniel R. Portela

El colegio de arquitectos decidió dirigirse al Ayuntamiento de Navia de Suarna para solicitarle que desista «da súa vontade de derrubo da Casa Benedicto e promova a súa protección e evite o deterioro deste edificio modernista».

El colegio de arquitectos destaca «o especial valor deste edificio, singular mostra da arquitectura modernista dos Ancares». Destaca de la casa -que en su momento albergó una sastrería y que compró la Diputación de Lugo hace más de una década para derribarla y despejar la plaza del centro de la villa - «o seu estilo, tipoloxía e volumetría, así como a influencia de elementos patrimoniais da contorna, como a Ponte Vella e o Castelo».

Los arquitectos gallegos le recuerdan al alcalde de Navia de Suarna que el inmueble está en un núcleo de «un singular valor histórico, de extraordinarios valores paisaxísticos, e debería non só desistir do derrubo deste edificio, senón tamén promover a recuperación e posta en valor do conxunto así como a concreta protección patrimonial da Casa Benedicto». EL COAG se ofrece a colaborar «en defensa dos valores da calidade da arquitectura galega».