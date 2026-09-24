La jueza admite a trámite la denuncia del PPdeG contra el alcalde de Muras por prevaricación

Manuel Requeijo, alcalde de Muras, en una imagen de archivo. ÓSCAR CELA

El Tribunal de Instancia de Vilalba ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PPdeG contra el alcalde de Muras, Manuel Requeijo (BNG), por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La decisión judicial abre así una investigación formal sobre los pagos que, según los populares, el Concello lucense habría realizado a dos sociedades de abogados «afíns ao BNG» a lo largo de la última década. Se ha incoado el procedimiento y se ha requerido al Concello una cierta documentación. Por el momento, no hay investigados. Se trata de un trámite habitual ya que, salvo casos excepcionales, las denuncias siempre se admiten a trámite.

Esta fue presentada el pasado mes de julio por los representantes del PP provincial, sostiene que desde que Requeijo accedió a la alcaldía en el 2015 —tras desbancar al entonces regidor del PP, Issam Alnagm, condenado precisamente por prevaricación—, el consistorio ha mantenido pagos continuados a estas dos firmas. Una de ellas, según los populares, estuvo vinculada al abogado Óscar Insua Lema, actual parlamentario autonómico por el BNG.

Según el escrito, lo penalmente relevante no serían irregularidades administrativas puntuales, sino que una de las sociedades habría superado «el límite legal del contrato menor de servicios de análoga naturaleza en un mismo ejercicio económico» entre el 2019 y el 2025, con facturaciones anuales de en torno a 27.225 euros frente al tope legal de 18.150. La denuncia también apunta a un posible fraccionamiento del contrato, al repartir la facturación entre ambas sociedades para, según los denunciantes, «camuflar la superación del límite legal cuantitativo».

Los populares remarcan que el interventor municipal llegó a emitir informes de reparo suspensivo sobre estos pagos, que habrían sido descartados por el propio alcalde pese a conocer la irregularidad. En total, desde el año 2015, el Ayuntamiento habría abonado a estas sociedades 387.805,4 euros, una cifra que el PPdeG calificó de «sangrante» tratándose de un municipio de solo 577 habitantes.

Diligencias judiciales

Con la admisión a trámite, la jueza titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilalba deberá ahora determinar si existen indicios suficientes de delito para continuar con la instrucción de la causa. Ya ha presentado un auto requiriéndole al Concello que certifique los contratos con estos despachos durante este tiempo, además de presentar las facturas y una serie de documentos del Registro Mercantil.

Ni el Concello de Muras ni el alcalde Manuel Requeijo se han pronunciado todavía sobre esta decisión judicial. Está previsto que la portavoz y candidata del PP de Muras, Eugenia Requeijo, sí comente lo sucedido en las próximas horas.