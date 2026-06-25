El colegio rural de Lugo que resiste con una docena de alumnos: «Incidimos no traballo en equipo e na inclusión»

Lucía Blanco
Lucía Blanco LUGO / LA VOZ

MURAS · Exclusivo suscriptores

De izquierda a derecha, Alba Blanco, maestra de infantil; Sara Lodeiro, responsable del centro y Laura Bello, maestra de inglés, que componen el equipo docente del colegio lucense.
De izquierda a derecha, Alba Blanco, maestra de infantil; Sara Lodeiro, responsable del centro y Laura Bello, maestra de inglés, que componen el equipo docente del colegio lucense. LAURA LEIRAS

En el CEIP Antía Cal de Muras, donde tres profesoras atienden a dos aulas mixtas, defienden una enseñanza basada en la educación personalizada y el aprendizaje por proyectos que seduce incluso a familias extranjeras

28 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Poder adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada alumno es casi una quimera para muchos docentes. Pero en los colegios rurales, como ocurre en el de Muras, situado en la provincia de Lugo, es una

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