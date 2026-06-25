El colegio rural de Lugo que resiste con una docena de alumnos: «Incidimos no traballo en equipo e na inclusión»
LUGO / LA VOZ
MURAS · Exclusivo suscriptores
En el CEIP Antía Cal de Muras, donde tres profesoras atienden a dos aulas mixtas, defienden una enseñanza basada en la educación personalizada y el aprendizaje por proyectos que seduce incluso a familias extranjeras28 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Poder adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada alumno es casi una quimera para muchos docentes. Pero en los colegios rurales, como ocurre en el de Muras, situado en la provincia de Lugo, es una