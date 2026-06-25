El colegio rural de Lugo que resiste con una docena de alumnos: «Incidimos no traballo en equipo e na inclusión»

De izquierda a derecha, Alba Blanco, maestra de infantil; Sara Lodeiro, responsable del centro y Laura Bello, maestra de inglés, que componen el equipo docente del colegio lucense. LAURA LEIRAS

Poder adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada alumno es casi una quimera para muchos docentes. Pero en los colegios rurales, como ocurre en el de Muras, situado en la provincia de Lugo, es una