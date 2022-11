La sentencia, más adelante, hace evidente que las contrataciones de Alnagm «incumplieron las exigencias legales», ya que un alcalde no puede encargarse de las entrevistas de selección de contratación de personal municipal, sino que deben hacerlo los miembros del tribunal, del que los políticos no pueden formar parte, desde que entró en vigor la ley del año 2007. Incluso, en algunas ocasiones, «ni siquiera figuraba ningún registro de que se hubiese realizado la entrevista personal», en donde la sentencia sugiere que el alcalde ya había decidido de antemano quien obtendría la plaza antes siquiera de proceder a la selección.

«Tales hechos constituyen una auténtica prevaricación, porque todas esas ilegalidades absolutas fueron realizadas por el alcalde acusado con total conocimiento»

Alnagm también insistió en varias ocasiones, durante el juicio, en que había un pacto tácito en el Ayuntamiento para contratar a vecinos del municipio para trabajar en el Concello. La sentencia rechaza esta versión de manera categórica: «Tampoco se puede admitir ningún tipo de justificación en base a un supuesto acuerdo municipal para que los contratos temporales del Ayuntamiento se concertasen con personas residentes en el municipio, que según la defensa podría no ser legal, pero vincularía moralmente al alcalde. Acuerdo, por lo demás, cuya existencia ni siquiera ha sido acreditada [...] lo contario resulta del testimonio del funcionario administrativo del Concello, quien dijo que no lo recuerda, porque no lo hubo».