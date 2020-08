«Que no Xistral se vexan lobos e voitres é sinal de saúde na natureza»

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

VILALBA / LA VOZ 23/08/2020 05:00 h

Ver estrellas puede ser un privilegio. En lugares como Muras, uno de los municipios por cuyo territorio se extiende la Serra do Xistral, es una posibilidad que algunos, vecinos de ese ayuntamiento y de otros cercanos, aprecian como una riqueza. Marcos López, responsable de la sección de astronomía de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) y miembro del colectivo Fotografía Ferrolterra, es uno de ellos.

Las salidas nocturnas son habituales, como explica. La realización de excursiones depende del tiempo, pues se necesita un cielo limpio para poder realizar observaciones, aunque él acude al municipio murense con bastante frecuencia. «Os veciños de Muras xa me din que eu son case de Muras», comenta con buen humor.

Él se mueve por distintas zonas del municipio, en recorridos que permiten observar cómo cambia el paisaje de unos sitios a otros y también cómo varía la luz de unos momentos a otros. Llegando a algunas cotas de altitud, la niebla puede quedar por debajo de quien observa el paisaje, cubriendo valles del municipio y permitiendo la contemplación de un cielo limpio. En esos recorridos, plasmados en fotografías, se aprecia claramente que la riqueza de flora y de fauna de un municipio como Muras es algo concreto y cercano.

Las turbeiras de O Xistral forman un conjunto muy escaso en Europa. En esa misma zona o en otras del municipio, no es raro ver lobos y buitres. Para Marcos López, en esos animales no hay connotaciones negativas, como a veces se dice sobre los ataques de lobos. «Que no Xistral se vexan lobos e voitres é sinal de saúde na natureza», explica. El descenso de población propicia que algunas zonas mantengan su conservación o incluso la recuperen, algo que en lo que Marcos López ve ventajas.

Por un lado, recalca que la SGHN y Fotografía Ferrolterra organizan excursiones precisamente para divulgar la riqueza natural de Muras, que, en su opinión, es uno de los grandes reclamos que puede ofrecer el municipio. «É un aliciente que non teñen outros concellos», subraya.

Posibilidades de promoción para el municipio que subraya el alcalde

El Concello lleva alrededor de un año con los trámites que le permitan lograr el sello de calidad que concede la Fundación Starligth, con sede en Canarias. La zona de Trevinca, en el municipio ourensano de A Veiga, y el Parque Nacional Illas Atlánticas son los parajes de Galicia con esa distinción. El primero cuenta con la gran altitud como uno de sus notables rasgos, mientras que el segundo destaca por las peculiaridades de la luz al nivel del mar. Marcos López subraya que Muras, donde alternan los montes que rozan los mil metros y los valles, tiene una luz con uno matices propios.

Para el alcalde, Manuel Requeijo, se trata de una riqueza natural con la que se pueden abrir nuevas posibilidades. En días pasados se realizaron nuevas mediciones dentro de los trámites necesarios para alcanzar la condición de Destino Starlight, y Requeijo afirmó que Muras afrontaba el proceso con humildad pero con ilusión.

«Este é un mundo por desenvolver», dijo. El Concello, subrayó, es consciente de que sus valores naturales en general y las características de la luz en particular suponen «un privilexio».

Salidas nocturnas con decenas de personas

Hace meses, en O Viveiró se llevaron a cabo concentraciones nocturnas para observar el firmamento. Reunieron a varias decenas de personas, atraídas por las peculiaridades que ofrece el municipio, en donde esta actividad puede llegar a generar ingresos, como advierte el alcalde, En O Viveiró se habilitó una zona de autocaravanas, y la afición a ver estrellas, opina Requeijo, puede impulsar la oferta de alojamientos en el municipio.