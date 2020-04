La Federación Vecinal urge un plan para mejorar la cobertura telefónica y de Internet en el rural

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 25/04/2020 18:09 h

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Lugo reclama a la Xunta y al Gobierno central un plan para mejorar la cobertura telefónica y de Internet en el rural de la provincia, especialmente castigado por importantes zonas de sombra y mala o nula cobertura. Esta discriminación se ha hecho más patente en estas semanas de confinamiento, obligando a los habitantes de estas áreas a convivir en «aislamiento».

La Federación reivindica por ello «un sustancial cambio en la estrategia y prestación de servicios públicos a la ciudadanía por parte de las Administraciones autonómica y central». Recuerdan que hay miles de personas confinadas en pueblos y aldeas de la provincia sin una básica cobertura telefónica, con comunicaciones cortadas o con demasiadas zonas oscuras e igualmente sin una cobertura en las redes de Internet, en donde no pueden hacer uso de esta tecnología: «Sufren los problemas de una red ADSL (obsoleta) y de una red inalámbrica 3G o 4G (en donde tenga cobertura)». Señalan que las zonas más afectadas se encuentran en O Courel, Os Ancares, A Fonsagrada, O Cádavo, Terra Chá, Muras, Ourol, A Pastoriza, Riotorto «o la gran mayoría de la zona sur de la provincia, en donde no hay cobertura o es tan mala que no puede ser utilizada, lo que sumado a la deficiente cobertura telefónica, pone en una situación de total aislamiento a las personas que viven en el medio rural o en zonas urbanas a donde tampoco llega la fibra óptica. En un momento como este de uso desmesurado de las redes, se satura totalmente el ancho de banda disponible», continúan.

Todo esto provoca que los ciudadanos en esta situación no puedan contactar con las empresas de servicios y suministros en la gestión de sus explotaciones agrícolas y ganaderas, que no puedan acceder al teletrabajo o que muchos alumnos no puedan hacer uso de la enseñanza «on-line» ni del programa Abalar. «Galicia tiene miles de alumnos matriculados en ESO, Bachillerato y FP y más de 200.000 en infantil y primaria que hasta ahora solo disponen de los trabajos que sus profesores les habían preparado antes de la pandemia. Ahora una gran mayoría se vale de unos apuntes que pueden recibir sus padres o les son impresos por los 'concellos' y entregados por su personal o Protección Civil», matizan. Añaden que «con problemas se usa la comunicación telefónica o a través de WhatsApp entre profesores y padres o alumnos, algo totalmente deficiente, ya que el medio rural se encuentra con problemas para contactar con el 112, 061 e incluso la Guardia Civil».

Desde la Federación Provincial reclaman por este motivo que la Xunta, a través de Amtega, diseñe de forma inmediata un plan de coberturas telefónicas y de redes, con todos los proveedores de telefonía e Internet para conseguir una red que «como mínimo nos ofrezca sobre cualquier punto de la geografía gallega una cobertura de 50 Mbps para Internet y cobertura telefónica al máximo nivel. No se puede contar con un solo servidor, decimos contacten con todos y tengamos cobertura total, no en función de su interés económico», añaden.