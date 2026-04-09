Kaio Amaral, uno de los condenados por asesinar a Samuel Luiz en A Coruña, investigado por darle una paliza a otro recluso en la prisión de Monterroso
LUGO / LA VOZ
MONTERROSO · Exclusivo suscriptores
Ha tenido tres incidentes en los últimos meses, uno de ellos como víctima. En este último caso, golpeó en un ojo a un preso gallego en el pabellón09 abr 2026 . Actualizado a las 17:31 h.
Kaio Amaral, uno de los jóvenes condenados por asesinar a Samuel Luiz en A Coruña en julio del 2021, ha protagonizado varios incidentes en los últimos meses en la prisión de Monterroso (Lugo). El último