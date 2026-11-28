Rueda, Pontón y Besteiro, este viernes en sus actos de cierre de campaña. Eduardo Pérez | EP | Alberto López

Ourense, A Coruña, Santiago y Lugo fueron los escenarios escogidos por PPdeG, BNG y PSdeG para sus mítines de cierre de campaña. La elección está estudiada, es fruto del análisis de los datos que tienen los partidos —se siguen haciendo encuestas, pero la ley prohíbe su publicación—, que sitúan las provincias de A Coruña, Ourense y Lugo entre las que tienen escaños al Congreso pendientes de una estrecha diferencia de votos.

El cálculo electoral no es nuevo. Toda la campaña, también en Galicia, ha estado marcada por los llamamientos más o menos velados al voto táctico o útil, antes que por las propuestas o los programas electorales. Es el resultado de la tensión y la división en bloques del sistema político español que, admiten los partidos, da más rentabilidad a los mensajes contra el rival que a los compromisos de gestión.

En Galicia no ha faltado día sin llamamiento a «concentrar o voto». Sean los del PPdeG para poner fin al «sanchismo» o los del BNG y el PSdeG para evitar que Vox obtenga representación en Galicia o que Feijoo llegue a la Moncloa. Este viernes se repitieron.

Los tres últimos mítines también lo fueron de la agenda de actos que afrontaron los responsables de los tres grandes partidos de Galicia: Alfonso Rueda (PPdeG), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), protagonistas de todos los actos principales en pie de igualdad con los candidatos. La excepción fueron los dos de Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez en el Multiusos do Sar de Santiago, pero apenas les quitaron protagonismo.

La limitada presencia de los líderes nacionales también se explica por la lógica electoralista, ya que el reparto de escaños en Galicia suele ser más estable que en otras autonomías.

Estos fueron los últimos mensajes de la campaña en Galicia.

PPdeG

Ejemplo vasco. Los populares repitieron la estrategia de las autonómicas del 2024 con dos mítines consecutivos en A Coruña y Ourense a las 19.00 y las 21.00 horas. Alfonso Rueda estuvo acompañado por los presidentes provinciales Diego Calvo y Luis Menor y por candidatos al Congreso y al Senado: Fabiola García en A Coruña y Ana Vázquez y Miguel Santalices en Ourense. Los populares insistieron en la idea de agrupar en torno a las papeletas del PP tanto el voto de quienes quieren ver a Feijoo en Moncloa como de quienes quieren que Sánchez salga de allí. Cualquier otra opción, insistieron, equivale a apoyar a Sánchez.

Rueda apeló en A Coruña al ejemplo de Jon Echeverría, el joven candidato del PP en Guipúzcoa que se vio obligado a hacer campaña acosado por «matóns». Si Echeverría no se echó atrás, dijo el presidente del PPdeG, el domingo es hora de «votar con forza polo Partido Popular e por Alberto Núñez Feijoo».

En Ourense, Rueda apeló a los orígenes del candidato del PP. La campaña no podía terminar en un lugar distinto, dijo, que donde comenzó «o camiño que o levará a Moncloa», en Os Peares. Insistió en la necesidad de un esfuerzo final: «Ninguén pode confiarse nin quedar na casa o domingo, porque non sobra ningún voto».

BNG

Peso en Madrid. El BNG optó por un gran acto de cierre de campaña en Santiago con presencia de su portavoz nacional, Ana Pontón, y de los cabezas de lista al Congreso por las cuatro provincias: Néstor Rego, Olalla Rodil, Noa Presas y Carme da Silva.

Pontón llamó al voto táctico: «Concentremos o voto no BNG, votemos como galegos e galegas, con orgullo de país, para ter peso político no Estado e para mellorar a vida da xente», ante un modelo centralista que «se está reforzando até estremos nunca antes vistos». La portavoz insistió en que «cada escano máis ao BNG é un menos para a dereita» y criticó a Alberto Núñez Feijoo porque le dijo en el Parlamento «señora Pontón, está moi necesitada», y por liderar una «involución machista» al cuestionar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo: «As mulleres non imos permitir nin un paso atrás e imos defender os nosos dereitos coa papeleta do BNG», proclamó.

También criticó al Gobierno PSOE-Sumar, que se «autodenomina máis progresista», porque destinó 35.000 millones a gasto militar en el 2025 y el PP «sobe a aposta e quere sumar 50.000 millóns máis». «Quen queira frear este disparate, en Galiza só ten unha papeleta, a do BNG», dijo.

PSdeG

Salvar la democracia. En Lugo, José Ramón Gómez Besteiro afirmó que o gana el PSOE «ou non hai quen salve a democracia. E diredes: ‘Bah, ¿que van dar un golpe de Estado?' Non. Pero si están para acabar coa democracia», insistió. Su tesis es que la democracia son «dereitos e liberdades», que estarían en riesgo si cambia el Gobierno. Besteiro describió a Feijoo y a Santiago Abascal, presidente de Vox, como «uns machistas» porque «non foron capaces de condenar a violencia machista, de dicirlle [Feijoo] ao outro: ‘Oe, xa que vas ser o meu socio, condena a violencia machista». Non foron capaces. Nesta campaña electoral cinco mulleres foron asasinadas polo simple feito de ser muller».

Amplió luego los calificativos a «machistas, xenófobos e mentirosos», porque «están a favor da inmigración ilegal, non da legal» y porque Feijoo dijo no saber que Marcial Dorado «era narcotraficante». «Ao mellor tampouco é narcotraficante porque non quería», remachó Besteiro.

El portavoz del PSdeG, que estuvo acompañado de los candidatos al Congreso y al Senado, Patricia Otero y César Mogo, también hizo el correspondiente llamamiento al voto útil. «Non é o momento de andar xogando co voto», porque «hoxe algúns votos van ir directamente á papeleira» y están a «un chisco» de ganar escaños en Lugo y Ourense.