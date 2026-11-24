Lugo estrena su nueva estación de ferrocarril: «Es muy amplia, pero necesitamos trenes»
LUGO / LA VOZ
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El ADIF abre este 24 de noviembre, tras una inversión de 23 millones, la terminal ferroviaria que formará parte de la Intermodal y con solo seis convoyes al día en servicio24 nov 2026 . Actualizado a las 11:15 h.
La nueva estación ferroviaria de Lugo, integrada en la futura área intermodal con la estación de autobuses, ha abierto este martes 24 de noviembre sus puertas al público tras años de espera. La actividad comenzó