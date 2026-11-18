Alumnos del IES Sanxillao, en Lugo, tras ser desalojados después del falso aviso de bomba ALBERTO LÓPEZ

La Policía Nacional desalojó este miércoles tres centros educativos de Lugo tras recibir un correo electrónico que contenía una amenaza de bomba. Fueron el IES Sanxillao, el IES Muralla Romana y el Nosa Señora dos Ollos Grandes. Alumnos, profesores y trabajadores fueron evacuados y, en todos los casos, la zona fue acordonada. Desde la Comisaría Provincial confirman que no se halló ningún explosivo.

Los escolares del Sanxillao y el resto de afectados fueron trasladados a un punto de encuentro en la rúa Rof Carballo, cerca del instituto, donde permanecieron mientras las autoridades realizaban los trabajos de inspección. Allí, poco a poco, fueron recogidos por el autobús y por los padres que acudieron al centro tras conocer la noticia. Muchos tuvieron que quedarse esperando, ya que salieron mucho antes del horario habitual. Las clases no se han vuelto a reanudar.

Durante un buen rato no se dejaron mover los coches estacionados frente al centro ni se dejó pasar a los peatones. Solo podían acceder los vecinos de la zona que querían subir a sus casas. En el operativo se coordinaron la Policía Nacional, la Policía Local y agentes en función secreta. No pudieron acudir efectivos de los Tédax, ya que estaban en la ciudad de A Coruña actuando en intervenciones similares ocurridas esta mañana en centros de la ciudad herculina. A partir de las 14.15 horas, la situación se normalizó y se restableció la circulación en la zona.

«Había gente asustada y llorando»

A los estudiantes los pilló en plena aula. Por ejemplo, a los del ciclo de Restauración del IES Sanxillao, que estaban en clase de Cocina. «Íbamos a empezar a encender los fogones y sonó la campana de prevención de incendios. Pensábamos que era un simulacro, pero cuando nos desalojaron al exterior ya vimos que la cosa era seria», comenta uno de los chicos. Salió en uniforme y con el material en mano, dejando su mochila y pertenencias como el abono de transporte, lo que le dificultó regresar a casa. Aunque muchos mantuvieron la calma, también hubo quien sufrió más la situación: «Cuando nos dijeron que era un aviso de bomba, la gente ya se puso más seria. Había gente asustada y llorando, aunque en mi caso estaba bastante tranquilo».

Los agentes de la Comisaría Provincial de Lugo registraron el centro y acordonaron la calle ALBERTO LÓPEZ

Dos avisos más en Viveiro y otro en Monforte

Se trata del único colegio de Lugo afectado por esta oleada de amenazas que resultan ser falsas. En A Coruña superan la veintena y por toda España son muchos más. En la provincia de Lugo, además de los tres de la capital, recibieron estas amenazas el IES Vilar Ponte y el CEIP Plurilingüe de Covas, en Viveiro, y el IES Francisco Daviña Rey, en Monforte de Lemos.

Desde el Concello de Lugo, que explicó que «o colexio foi desaloxado de maneira preventiva y que se adoptaron tódalas medidas necesarias para garantir a seguridade das persoas que se atopaban no centro educativo e dos peóns da contorna, á espera da chegada dos técnicos especialistas en desactivación de explosivos». A falta de confirmación oficial, esperan que sea «unha falsa alarma» e inciden en que «o máis importante nestes momentos é garantir a seguridade de toda a comunidade educativa». La Xunta, por su parte, precisó que toda la información podía obtenerse a través de la Policía Nacional y solamente explicaron que, «como non podería ser doutro xeito, a Xunta de Galicia está preocupada por esta situación. É necesario que as autoridades as investiguen para que se apliquen as medidas correspondentes aos autores destas ameazas».

La directora del instituto Daviña Rey de Monforte, Raquel Aira, dice que el centro recibió la alarma a las dos de la tarde, cuando los alumnos salen en su mayoría a las dos y cuarto. «Entre chamar á Policía Nacional e que eles viñesen pasou un pouco de tempo que os rapaces que xa estaban no comedor aproveitaron para comer», explica. La orden de desalojo del instituto se hizo efectiva a las dos y media. Por otro lado, la actividad lectiva en el instituto se ha suspendido en la tarde de este miércoles. La directora apunta que durante este período había dos horas de clase en los cursos de ESO, pero en los ciclos habría actividad por la tarde. «Algúns deles non acaban ata as once da noite», dice la directora. «Agora esperamos que mañá poidamos retomar as clases con normalidade», apostilla.