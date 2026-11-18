La policía acordonó la zona SUSO VARELA

La Policía Nacional desalojó este miércoles el IES Sanxillao, en Lugo, tras recibir un correo electrónico que contenía una amenaza de bomba. Alumnos, profesores y trabajadores fueron evacuados y la zona quedó acordonada pasadas las 13.00 horas. Varias dotaciones acudieron al colegio y desde la Comisaría Provincial confirman que no se halló ningún explosivo por el momento.

Los escolares y el resto de afectados fueron trasladados a un punto de encuentro en la rúa Rof Carballo, cerca del instituto, donde permanecieron mientras las autoridades realizaban los trabajos de inspección. Allí, poco a poco, fueron recogidos por el autobús y por los padres que acudieron al centro tras conocer la noticia. Muchos tuvieron que quedarse esperando, ya que salieron mucho antes del horario habitual. Las clases no se han vuelto a reanudar.

Durante un buen rato no se dejaron mover los coches estacionados frente al centro ni se dejó pasar a los peatones. Solo podían acceder los vecinos de la zona que querían subir a sus casas. En el operativo se coordinaron la Policía Nacional, la Policía Local y agentes en función secreta. No pudieron acudir efectivos de los Tédax, ya que estaban en la ciudad de A Coruña actuando en intervenciones similares ocurridas esta mañana en centros de la ciudad herculina.

A partir de las 14.15 horas, la situación se normalizó y se restableció la circulación en la zona. Se permitió el paso en la Ronda das Fontiñas, pero el colegio sigue precintado.

Dos avisos más en Viveiro y otro en Monforte

Se trata del único colegio de Lugo afectado por esta oleada de amenazas que resultan ser falsas. En A Coruña superan la veintena y por toda España son muchos más. En la provincia de Lugo, además de IES Sanxillao, recibieron estas amenazas el IES Vilar Ponte y el CEIP Plurilingüe de Covas, en Viveiro, y el IES Francisco Daviña Rey, en Monforte de Lemos.

Desde el Concello de Lugo, que explicó que «o colexio foi desaloxado de maneira preventiva y que se adoptaron tódalas medidas necesarias para garantir a seguridade das persoas que se atopaban no centro educativo e dos peóns da contorna, á espera da chegada dos técnicos especialistas en desactivación de explosivos». A falta de confirmación oficial, esperan que sea «unha falsa alarma» e inciden en que «o máis importante nestes momentos é garantir a seguridade de toda a comunidade educativa». La Xunta, por su parte, precisó que toda la información podía obtenerse a través de la Policía Nacional y solamente explicaron que, «como non podería ser doutro xeito, a Xunta de Galicia está preocupada por esta situación. É necesario que as autoridades as investiguen para que se apliquen as medidas correspondentes aos autores destas ameazas».