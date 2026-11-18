Desalojan un instituto de Lugo por una amenaza de bomba
LUGO CIUDAD
La dirección del IES Sanxillao recibió un correo alertando de una posible explosión, que finalmente no se ha producido. La Policía Nacional informa de dos evacuaciones más en Viveiro y otra en Monforte18 nov 2026 . Actualizado a las 15:36 h.
La Policía Nacional desalojó este miércoles el IES Sanxillao, en Lugo, tras recibir un correo electrónico que contenía una amenaza de bomba. Alumnos, profesores y trabajadores fueron evacuados y la zona quedó acordonada pasadas las 13.00 horas. Varias dotaciones acudieron al colegio y desde la Comisaría Provincial confirman que no se halló ningún explosivo por el momento.
Los escolares y el resto de afectados fueron trasladados a un punto de encuentro en la rúa Rof Carballo, cerca del instituto, donde permanecieron mientras las autoridades realizaban los trabajos de inspección. Allí, poco a poco, fueron recogidos por el autobús y por los padres que acudieron al centro tras conocer la noticia. Muchos tuvieron que quedarse esperando, ya que salieron mucho antes del horario habitual. Las clases no se han vuelto a reanudar.
Durante un buen rato no se dejaron mover los coches estacionados frente al centro ni se dejó pasar a los peatones. Solo podían acceder los vecinos de la zona que querían subir a sus casas. En el operativo se coordinaron la Policía Nacional, la Policía Local y agentes en función secreta. No pudieron acudir efectivos de los Tédax, ya que estaban en la ciudad de A Coruña actuando en intervenciones similares ocurridas esta mañana en centros de la ciudad herculina.
A partir de las 14.15 horas, la situación se normalizó y se restableció la circulación en la zona. Se permitió el paso en la Ronda das Fontiñas, pero el colegio sigue precintado.
Dos avisos más en Viveiro y otro en Monforte
Se trata del único colegio de Lugo afectado por esta oleada de amenazas que resultan ser falsas. En A Coruña superan la veintena y por toda España son muchos más. En la provincia de Lugo, además de IES Sanxillao, recibieron estas amenazas el IES Vilar Ponte y el CEIP Plurilingüe de Covas, en Viveiro, y el IES Francisco Daviña Rey, en Monforte de Lemos.
Desde el Concello de Lugo, que explicó que «o colexio foi desaloxado de maneira preventiva y que se adoptaron tódalas medidas necesarias para garantir a seguridade das persoas que se atopaban no centro educativo e dos peóns da contorna, á espera da chegada dos técnicos especialistas en desactivación de explosivos». A falta de confirmación oficial, esperan que sea «unha falsa alarma» e inciden en que «o máis importante nestes momentos é garantir a seguridade de toda a comunidade educativa». La Xunta, por su parte, precisó que toda la información podía obtenerse a través de la Policía Nacional y solamente explicaron que, «como non podería ser doutro xeito, a Xunta de Galicia está preocupada por esta situación. É necesario que as autoridades as investiguen para que se apliquen as medidas correspondentes aos autores destas ameazas».